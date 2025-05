Desvelan la verdadera identidad de una concursante estrella de Pasapalabra

Pasapalabra sigue avanzando a la espera de entregar, algún día, el bote de El Rosco. Rosa y Manu ya acumulan muchos programas enfrentándose en la prueba final del concurso de Antena 3. El premio, de hecho, ya supera los 1,6 millones de euros.

Pero eso no quiere decir que el espacio presentado por Roberto Leal deje de sorprender. Sigue brindando sonados y comentados momentos entre su numerosísima audiencia. Y a ello contribuye el paso de concursantes que dan mucho juego, y que han ido cogiendo tablas a medida que avanza el programa.

En esta ocasión, ha sido, en concreto, una invitada la que ha desvelado un dato desconocido sobre su identidad. Fue María Zurita, prima del Rey Felipe VI y empresaria con una notable trayectoria. Es hija de la Infanta Margarita y del médico Carlos Zurita.

Pero lo que ha desvelado es que realmente su nombre no es María. O, mejor dicho, no es María "a secas". Tal y como desveló en Pasapalabra, tiene un nombre bastante más complejo que simplemente María. "Yo soy María. Sofía. Emilia Carmen", aclaró en el concurso. Y agregó: "Es que en mi familia nos ponemos muchos nombres". Eso sí, María Zurita aclaró que su santo es el 12 de septiembre, "por María a secas".

Entretanto, Rosa y Manu siguen mano a mano y los telespectadores hacen quinielas sin parar sobre quién se puede hacer el bote y quién puede caer definitivamente, en el caso de que pierda en El Rosco y, al día siguiente, lo haga también en la prueba de La Silla Azul.

De hecho, Manu las pasó canutas en la última Silla Azul de Pasapalabra. Pese a llevar 251 programas en el famoso concurso de Antena 3, el madrileño tuvo que sudar la camiseta para vencer al nuevo aspirante, un periodista canario excompañero de facultad de Roberto Leal. Manu no logró eliminar a Miguel hasta la pregunta número 11. "Has jugado francamente bien", le dijo Leal a Miguel, tras su brillante participación en Pasapalabra.

Al concurso llegó, según contó, gracias a su mujer, que fue la persona que le animó a presentarse y la que le apuntó en los casting. "Muy bien Miguel, ¿eh? Ha llegado a la pregunta número 11", le dijo Roberto Leal a Manu, ya sentado junto a su equipo y fuera de la zona de peligro. "Sí, es que ves que no falla, no falla… Pero bueno concursantes así también te hacen mejorar porque ves que no te puedes relajar", confesó el madrileño.

En cualquier caso, Manu resistió el envite y pudo continuar para seguir haciendo historia en Pasapalabra con Rosa. Ahora queda por ver quién de los dos se alzará vencedor finalmente, si algún día suceso. Pero tiene pinta de que por el camino aún pasarán unos cuantos invitados dando juego como María Zurita y su revelación sobre su identidad.