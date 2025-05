La exmujer de José María Almoguera y su actual pareja protagonizan un tenso cara a cara y obligan al hijo de Carmen Borrego a intervenir: "Las he visto..."

María la jerezana parece haberle pillado el gusto a la televisión y a los distintos formartos de Mediaset desde que salió de la casa de Gran Hermano. La andaluza volvía a Guadalix de la sierra después de su primera participación en el reality donde conoció a Hugo Pierna, con quien mantuvo una relación de 12 años con el catalán. "Lo pasé muy mal. Fue un proceso".

En esta ocasión, la influencer ha pasado por el videopodcast de En las mejores familias para hablar de su ruptura y de su nueva relación con José María Almoguera, a quien también conoció en la casa más famosa de la televisión.

Tanto le ha pillado el gusto que se ha lanzado a protagonizar un tenso encuentro con la exmujer de su novio: Paola Olmedo.

Sin embargo, el momento ha acabado con el propio José María Almoguera interviniendo en directo. "Me parece bien que se hicieran colegas. Para mí es una tranquilidad que haya cordialidad entre ellas. Las he visto nerviosas y al principio he visto que no estaban cómodas".

Relación consolidada

Aunque durante su paso por 'GH Dúo' José María Almoguera confesó que quería ir poco a poco con María 'la jerezana', reconociendo que su relación no sería fácil por la distancia -ya que él reside en Madrid y ella en Jerez de la Frontera, a 600 kilómetros- y dejando claro que meses después de su separación de Paola Olmedo su prioridad es su hijo Marc (1), lo cierto es que su historia de amor se consolida a pasos agigantados tras el fin del reality.