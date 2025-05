El futuro de Terelu Campos como actriz se tambalea por su marcha a Supervivientes: "¿Queréis reventar la obra?"

En medio de la gran polémica que ha suscitado su regreso a 'Supervivientes' y la obligación de posponer su compromiso con la obra de teatro en la que está inmersa, Terelu Campos explica los detalles de su nueva visita a Honduras. "Ha sido una sorpresa, incluso para mí" comenzaba reconociendo Terelu en su conexión con 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera. "Creo que el estado de enagenación mental que decía que tenía, todavía no se me ha pasado" añadía.

Recordando algunos de los momentos más complicados que vivió durante su primer paso por la isla, Terelu reconocía: "La lluvia es lo peor de todo, terrorífico, las dos que viví fueron terribles". Con ganas de volver a vivir la experiencia al máximo, la hija de María Teresa Campos también lanzaba algunas pistas sobre la actitud con la que regresa al reality: "Quiero encontrarme con todos y a alguno, a lo mejor, decirle alguna cosita". Con muchas ganas de verla saltar del helicóptero de nuevo, Terelu adelantaba: "Yo voy a intentar dejarme la piel, la vida, lo que haga falta".

Sin emabrgo, la ahora actriz pone rumbo a Honduras para volver a Supevivientes, interrumpiendo así su carrera como actriz. "¿Queréis reventarme la obra?", decía molesta a La familia de la tele, uno de los programas que más cera le ha dado.

Duda resuelta

Resolviendo la incertidumbre que le ha rodeado en los últimos días, Terelu confirmaba cuándo se reeincorporará a la convivencia: "El próximo jueves me incorporo a la aventura en Honduras" a lo que añadía: "preparado nunca está nadie pero si lo he hecho una vez, por qué no dos. Tres suele ser ya multitud". Sobre cuál es la función que tendrá en esta segunda visita, Terelu explicaba: "Tengo la llave que abre la vitrina que hay en la Palapa, una vitrina que contiene un pergamino que va a cambiar el rumbo del programa. Yo soy la única que puede abrir la vitrina".