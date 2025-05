Gabriela Guillén levanta todas las sospechas con este descuido sobre su relación con Bertín Osborne: "Es algo muy personal"

Un mes después de que Bertín Osborne reconociera públicamente que ya ha conocido a su hijo, Gabriela Guillén ha regresado al plató de '¡De Viernes!' para aclarar algunos puntos sobre ese esperado encuentro... y también para sembrar nuevas dudas.

Aunque el cantante dio a entender que ya había visto en varias ocasiones al pequeño, Gabriela ha puntualizado que el artista solo ha estado con el bebé una vez, aunque aseguró sentirse feliz de que, por fin, su hijo conozca a su padre: "Sí, por supuesto que sí. Y eso está siendo".

Gabriela se confiesa

Sin embargo, cuando ele quipo de Europa Press le ha preguntado cómo es actualmente su relación con el presentador, la paraguaya se ha mostrao nerviosa e incómoda. "Es que ya os digo, no voy a hablar más del tema. No voy a hablar más del tema porque es algo muy personal y no voy a estar desmintiendo siempre", responde tajante, dejando entrever que la situación con el padre de su hijo es más delicada - o compleja - de lo que parece.

Los rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos también han sonado las últimas semanas, algo que la joven ha evitado confirmar. "Es que no voy a estar desmintiendo todo lo que salga de mí", dice con un gesto entre resignado y cansado.

Mientras crecen las especulaciones sobre un posible nuevo capítulo en la historia de Bertín y Gabriela, ella mantiene su postura: prudente, hermética y visiblemente agotada de tener que aclarar constantemente su vida privada.