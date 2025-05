HBO Max vuelve: Warner Bros recupera la marca para su plataforma de streaming

Warner Bros. Discovery ha decidido dar marcha atrás y devolverle el nombre de HBO Max a su plataforma de streaming a partir del verano de 2025. Tras eliminar las siglas de HBO en 2023 para fusionar su catálogo con Discovery+, el conglomerado ha reconocido que la marca original sigue siendo un referente de calidad y que su desaparición confundió al público.

David Zaslav, CEO de la compañía, confirmó el cambio durante la presentación de la nueva temporada de contenidos: “Volvemos a apostar por HBO, símbolo indiscutible de excelencia narrativa”. Según explicó, los usuarios no demandan más cantidad de títulos, sino historias mejor contadas, y ninguna marca representa eso mejor que HBO.

Pese a que el servicio ha crecido notablemente en el último año —22 millones de nuevos abonados y una rentabilidad que se ha disparado en casi 3.000 millones de dólares—, la compañía reconoce que el nombre ‘Max’ no conectó con el público como esperaban. El objetivo ahora es recuperar el vínculo emocional con el espectador que durante décadas estableció HBO con sus grandes series y películas.

No es la primera vez que la plataforma cambia de nombre: desde HBO Go a HBO Now, luego HBO Max y finalmente Max, ha pasado por varias transformaciones que ahora culminan en un regreso a lo conocido. Con cierto humor, la compañía ha compartido en redes un meme reconociendo este ir y venir de identidades: “Nunca dejaste de llamarnos HBO, y lo sabes”.