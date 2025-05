Este es el histórico concursante de Pasapalabra que volverá al programa: "El bicho sigue dentro"

El madrileño Óscar Díaz hacía historia en Pasapalabra hace hoy justo un año (el 15 de mayo de 2024) al llevarse un bote de 1.816.000 euros después de 157 programas. Con motivo de esa hazaña, el famoso concursante visitó el plató del programa de Antena 3 para reencontrarse con Roberto Leal y todo su equipo y, de paso, ser entrevistado, como pasó este lunes en Espejo Público con Susanna Griso.

"Echo de menos la grabación, ya no sólo por el punto adrenalínico", reconoce Óscar Díaz, quien asegura que mientras uno es concursante todo es "muy intenso" y "en el momento que te falta, te sientes un poco desnortado". Por eso, no da por cerrada su etapa como jugador en Pasapalabra y, de hecho, sigue entrenando cada día para cuando llegue el día de volver. "El bicho sigue dentro", confiesa, a la vez que dice que le haría "ilusión" regresar a Pasapalabra en algún programa benéfico o especial.

¿Y cómo es la vida de Óscar Díaz un año después siendo millonario? Pues no muy diferente a la que tenía. Sigue con el mismo coche (comprado hace 16 años), pagando la hipoteca de la casa y sin grandes lujos. "Patricia es mi mujer, no tenemos hijos pero tenemos sobrinos, tenemos hermanos, tenemos padres, y estar en disposición de afrontar casi cualquier cosa que nos eche el destino me da mucha paz", cuenta en esta entrevista.

Su primer gran gasto nada más ganar el bote fue un viaje a la Toscana que hizo junto a su mujer y unos amigos. "Tampoco fue a todo trapo, pero fue una muestra de lo que nos puede dar esa libertad de la que ahora disponemos", explica.

Ya no trabaja y lo que le ha dado sobre todo el premio de Pasapalabra es tiempo. Su día a día transcurre ahora entre el golf, la comunicación de este deporte y la escritura. De hecho, está escribiendo un ensayo sobre la historia del golf. Y también ha retomado su pasado como músico. "He retomado un grupo, teníamos un grupo en los años 90 que se llamaba 'Sin ir más lejos', y me hacía mucha ilusión volver a juntarnos para dar algún bolillo", confiesa.

