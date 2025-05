Indignación por lo que se pudo ver durante la última edición de Tu Cara Me Suena

Indiganción en Tu cara me suena. Los espectadores no han tardado en pornunciarse en redes sociales tras ve la actuación de Melani en el programa. Y es que la concursante se metió en la piel de The Ronettes para interpretar el clásico "Be my baby", una actuación que para la audiencia fue sobresaliente pero que no bastó a ojos del jurado para llevarse la victoria de la noche, que fue a parar a Ana Guerra. "A mi que me expliquen como esto no ganó ayer la gala señores", era la tónica que reinaba en los comentarios del público en Twitter, ahora X.

#TCMS a mi que me expliquen como esto no ganó ayer la gala señores pic.twitter.com/djRSi0BQF8 — VOTE #04 🇱🇻 #07 🇬🇷 #09 🇲🇹 #11 🇩🇰 (@LuxaPi) May 3, 2025

Mecánica del concurso

Tu cara me suena (también conocido por las siglas TCMS) es un programa de televisión español producido por Gestmusic y emitido en Antena 3. En él, en torno a ocho o nueve concursantes deben ser caracterizados como un artista determinado e interpretar una de sus canciones, imitando lo mejor posible al cantante original del que se trate, tanto en movimientos como en voz. Fue estrenado el 28 de septiembre de 2011 y es presentado por Manel Fuentes.

En otoño de 2014 se creó la versión infantil del programa bajo el nombre de Tu cara me suena mini, pero debido a su baja audiencia, rozando el aprobado en la cadena, no se han hecho más ediciones infantiles del formato. Asimismo, a principios de diciembre de 2016, tras el éxito de su quinta edición, Antena 3 anunció la versión anónima del formato llamada Tu cara no me suena todavía, la cual se estrenó en 2017, donde cada semana participaban 10 personas anónimas diferentes.

Los participantes deberán demostrar cada semana ser los mejores cantando e imitando a cantantes reales que le son asignados de forma aleatoria tras accionar el famoso pulsador en la gala anterior.

Tras sus actuaciones, el jurado y el público presente valorarán a los concursantes siguiendo el formato de votación Eurovisivo, dando una puntuación diferente a cada uno (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos).

Estos puntos sirven para establecer un orden en el cual a los concursantes se le son asignados puntos del 4 al 12, dependiendo de su posición (en caso de empate, el presidente del jurado es el encargado de restablecer el orden, según el criterio que decida).