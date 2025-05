El inesperado lugar en el que ha aparecido Ortega Cano tras salir a la luz su polémica paternidad: "Ya me gustaría..."

Como cada mes de mayo, por las Fiestas de San Isidro, Las Ventas vuelve a convertirse en punto de encuentro de rostros conocidos y grandes aficionados a la tauromaquia. Y, como es tradición, uno de los que nunca falla es José Ortega Cano.

El diestro, a pesar de los numerosos frentes mediáticos que tiene abiertos, se refugia en su gran pasión: los toros. Esta vez, lo ha hecho asistiendo a la corrida del miércoles de San Isidro, una fecha marcada en rojo para los taurinos de corazón.

Discreto pero sereno, Ortega Cano ha evitado hacer declaraciones sobre los temas que le rodean actualmente, entre ellos el nuevo romance de su hija, Gloria Camila, con Álvaro García. Sin embargo, cuando se le pregunta por su vínculo especial con la plaza madrileña, no duda en mostrarse cercano y bromista: "Pues sí, más o menos. Ya me gustaría a mí tener esta casa, ¿eh? Una plaza de toros como esta de casa, fíjate, una maravilla, jeje", comentaba con humor.

Junto a él, también se dejó ver el torero César Rincón, disfrutando de la jornada en buena compañía. Y es que, un año más, San Isidro vuelve a reunir a los rostros más conocidos en el tendido.

Tenso reencuentro

Duras declaraciones que aumentan la brecha abierta entre Ana María y Ortega Cano, y tras las que el diestro ha preferido no verse las caras con su exmujer. Este domingo la colaboradora ha acudido a la casa del torero a recoger al hijo que tienen en común, José María (12) y, evitando el que sin duda sería un reencuentro tenso e incómodo, poco antes el padre de Gloria Camila abandonaba su propia residencia en compañía de su empleada de confianza, Marina.

A pesar de desconocer que Ortega no se encontraba en su domicilio, Ana María esperaba en el interior de su coche a las puertas evitando muy seria pronunciarse sobre la entrevista de Gema. "Ya dije todo lo que tenía que decir. Yo estoy bien, y él no sé, no estoy en su cabeza, supongo que estará bien" ha aseverado cuando le hemos preguntado cómo cree que se ha tomado su exmarido los ataques de su hija.