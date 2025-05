Manu las pasa canutas en la Silla Azul de Pasapalabra: "No te puedes relajar"

Manu las pasó canutas en la última Silla Azul de Pasapalabra. Pese a llevar 251 programas en el famoso concurso de Antena 3, el madrileño tuvo que sudar la camiseta para vencer al nuevo aspirante, un periodista canario excompañero de facultad de Roberto Leal. Manu no logró eliminar a Miguel hasta la pregunta número 11. "Has jugado francamente bien", le dijo Leal a Miguel, tras su brillante participación en Pasapalabra.

Al concurso llegó, según contó, gracias a su mujer, que fue la persona que le animó a presentarse y la que le apuntó en los casting. "Muy bien Miguel, ¿eh? Ha llegado a la pregunta número 11", le dijo Roberto Leal a Manu, ya sentado junto a su equipo y fuera de la zona de peligro. "Sí, es que ves que no falla, no falla… Pero bueno concursantes así también te hacen mejorar porque ves que no te puedes relajar", confesó el madrileño.

"¿Y qué haces cuando estás ahí?", se interesó Leal. "No pensar en lo que está haciendo él, pensar en lo tuyo y para’lante", contestó Manu.

Miguel llegó al programa asegurando conocer a Roberto Leal. "Estudiamos en la Universidad de Sevilla Periodismo. Yo te recuerdo de los pasillos y, cuando me preguntan si conozco algún famoso de la tele, siempre te pongo a ti como ejemplo", afirmó Miguel dirigiéndose a Roberto Leal. El popular presentador de Antena 3 sin embargo no lo recordaba: "¿Éramos del mismo curso". "No, de cursos diferentes, pero yo te recuerdo", insistió.

Esta semana en Pasapalabra no son solo Rosa y Manu los protagonistas. También Óscar Díaz, el último millonario del programa, que volvió al plató del famoso concurso de Antena 3 para reencontrarse con Roberto Leal y todo su equipo. Lo hizo con motivo de que hoy 15 de mayo se cumple un año desde que ganó el bote de Pasapalabra de 1.816.000 euros después de 157 programas. En una entrevista concedida al concurso, Díaz se moja y desvela quién es su concursante favorito en la actualidad: ¿Manu o Rosa?

Más de 250 programas después, Óscar Díaz sigue esperando sucesor. "A los dos les veo de maravilla", dice en referencia al madrileño y a la gallega. Pero sus principales halagos van para Manu, que empezó a jugar justo al día siguiente de ganar él el bote. "Si sigue ahí por algo es, porque además ha tenido rivales muy cualificados. Rosa es una de ellas", expresa.

En esta entrevista, Díaz confiesa que le haría "ilusión" volver a Pasapalabra en algún programa benéfico o especial. "Echo de menos la grabación, ya no sólo por el punto adrenalínico", reconoce Óscar Díaz, quien asegura que mientras uno es concursante todo es "muy intenso" y "en el momento que te falta, te sientes un poco desnortado". Por eso, no da por cerrada su etapa como jugador en Pasapalabra y, de hecho, sigue entrenando cada día para cuando llegue el día de volver. "El bicho sigue dentro", confiesa, a la vez que dice que le haría "ilusión" regresar a Pasapalabra en algún programa benéfico o especial.