María José Campanario reaparece tras su enfermedad y se confiesa antes de volver a la televisión: "Fuerte, fuerte"

María José Campanario se prepara para brillar como una de las protagonistas de la nueva edición de 'El Desafío', y lo hace con el respaldo total de su marido, Jesulín de Ubrique. El equipo de Europa Press ha podido hablar con el matrimonio, quien se ha mostrado más unido que nunca.

El torero no se separa de ella durante su estancia en Madrid y no duda en asegurar que la ve "bien, muy bien" y que es "fuerte, fuerte". El ex de Belén Esteban repite con énfasis que siempre está a su lado, apoyándola en cada paso que da, especialmente en estos momentos tan importantes para María José.

Por su parte, la odontóloga se muestra feliz y dispuesta a afrontar esta nueva etapa en su vida.

A pesar de mantenerse al margen del foco mediático, la pareja muestra una imagen unida y fuerte, lista para afrontar juntos todos los desafíos, tanto dentro como fuera de la televisión.

Vida y trayectoria

Jesús Janeiro Bazán, conocido popularmente como Jesulín de Ubrique, nació el 9 de enero de 1974 en Ubrique, Cádiz. Es un torero retirado y una de las figuras más mediáticas de España. Durante la década de 1990, dominó el escalafón taurino, siendo el líder durante tres años consecutivos, con un hito destacado en 1995, cuando toreó un total de 161 festejos, un récord que aún no ha sido superado.

Jesulín comenzó su formación en la escuela taurina de Cádiz y debutó con el traje de luces el 22 de agosto de 1987 en El Bosque. Su primer enfrentamiento con caballos tuvo lugar el 30 de abril de 1989 en Ronda, donde logró cortar dos orejas del toro Ambiciones de Manolo González, compartiendo cartel con Julio Aparicio y Finito de Córdoba. En ese mismo año, obtuvo el prestigioso Zapato de Oro en las novilladas con picadores de Arnedo, en La Rioja.

El 21 de septiembre de 1990, recibió la alternativa en Nimes, con José Mari Manzanares como padrino y Emilio Muñoz como testigo, lidiando el toro Correcostas de González Sánchez-Dalp. Su confirmación de alternativa en Las Ventas de Madrid tuvo lugar el 25 de mayo de 1992, con José Ortega Cano como padrino y Julio César Rincón como testigo, lidiando el toro Malahierba del Marqués de Docmecq. Su estilo, influenciado por Paco Ojeda pero con una mayor verticalidad, lo distinguió como un torero técnico y refinado, aunque algo distante.

Jesulín alcanzó su mayor consagración en 1994, al liderar el escalafón con 153 corridas y 339 orejas, superando a El Cordobés, quien ostentaba el récord de corridas en un año desde 1970. En 1995, estableció su propio récord al torear 161 festejos y cortar 279 orejas, una cifra que nunca se ha repetido. También fue el líder de 1996, con 121 corridas. Durante este período de éxito, algunos críticos señalaron que sacrificó su estilo en favor de la cantidad, adoptando un toreo más frío y distante. En 1994, sus actos provocativos, como vestirse de amarillo o subirse encima de un toro, generaron controversia.