Raquel Bollo suelta la bomba que confirma el noviazgo con Adara Molinero: "He visto química"

La agitada vida sentimental de Adara Molinero sigue dando mucho que hablar. La influencer confesaba hace unas semanas que desde que está soltera tiene muchas citas aunque parece que por el momento ninguna llega a ser elevada a la categoría de noviazgo.

Ahora, unas inesperadas imágenes de la madrileña en la feria de abril acompañada de Manuel Cortés han destapado todo tipo de rumores sobre un posible idilio entre ambos. Aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado, lo que sí ha salido a la luz es lo que opina la joven del hijo de Raquel Bollo, revelando uno de los secretos mejor guardados del hermano de Alma Bollo: "Eso era como un brazo", decía la influencer en el videopodcast "En las mejores familias".

Ahora, la madre de Manuel Cortés ha ido más allá al contar cuál es la verdadera relación que existe entre el exsuperviviente y la influencer. "Adara es súper íntima de Alma. Desde que salieron de 'Supervivientes' tienen una relación de casi a diario. También tiene una relación con Manuel. Yo estaba en ese momento en la caseta y yo, beso, no vi", confiesa Raquel Bollo. Además, la colaboradora de 'Tardear' revela que "siempre he visto química entre ellos porque se han llevado súper bien. Incluso en la isla, cuando parecía que no se llevaban bien".

Anonimato

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17.

Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.

En octubre de 2017, posó para la portada de Interviú. Ese mismo año, abrió su propio canal de YouTube donde habla de sí misma y de sus propias experiencias.