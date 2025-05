Sofía Suescun desvela el brote que sufre desde hace años: "Debería hacerme alguna prueba específica"

Sofía Suescun come sano, hace deporte y lleva una vida tranquila, sin embargo, hace semanas que comparte con sus seguidores varios asuntos sobre su salud.

Hace unos días fue el cuello. Un dolor que le molesta solo por las noches y que terminó por preocuparle.

Sofía sufre unos dolores en el cuello que sobre todo le afectan por las noches. Lo comentó con sus seguidoras anunciando que pediría cita en el fisioterapeuta para consultar qué le ocurría. Y entonces llegaron una retahíla de mensajes que terminaron por asustar a Suescun. "Vete al médico", le decía una seguidora. "No es por alarmarte pero mi cuñada empezó así y al final era infartos", le espetó. Al parecer, según el testimonio de la seguidora, su cuñada terminó falleciendo a los 43 años.

El brote de Sofía Suescun

Pese al susto que se llevó con los comentarios sobre si podría sufrir un infarto ha sido compartiendo sus "achaques" de salud. Esta vez, en sus ojos. "Tengo temporadas donde me da brote en el izquierdo y no para de lagrimear. Es súper incómodo, más si me maquillo", comenta la joven en sus Stories de Instagram. "Debería de hacerme alguna prueba espefícila en los ojos", comenta preocupada.

Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996) es una personalidad mediática, influencer y colaboradora de televisión española.Saltó a la fama en 2015 al ganar la decimosexta edición de Gran Hermano, y posteriormente se consagró como ganadora de Supervivientes 2018.Desde entonces, ha sido una figura habitual en programas de Mediaset España como Mujeres y hombres y viceversa, Viva la vida, Gran Hermano VIP y Socialité. Además, ha participado en diversos realities y ha trabajado como presentadora en plataformas digitales como Mitele Plus. Fuera de la televisión, Suescun ha consolidado su presencia como influencer, colaborando con marcas reconocidas y lanzando su propia línea de ropa en 2023. En 2025, regresó a Telecinco como colaboradora en Socialité, donde comenta sobre los realities de la cadena.