El cambio de look de Manuel que sorprende tras su vuelta de Supervivientes: "Brutal"

La experiencia de Supervivientes cambia a los concursantes (por dentro y por fuera). No es la primera vez que, tras el paso por Honduras, un participante sale renovado y cambia su imagen y su forma de afrontar los problemas. En el caso de Manuel, exconcursante de La isla de las tentaciones, tenía muchas cuentas pendientes en España. El andaluz acudió a Supervientes con novia y volvió soltero, pero sin saberlo.

Gabriela y Manuel tuvieron una relación previa al paso de él por Honduras llena de idas y venidas. Eso quedó en evidencia durante los más de 50 días que Manuel pasó en la isla. Ella se mostró con dudas sobre la relación entre ambos. Tras su visita a Cayos Cochinos, Grabriela tomó una decisión. Según la hermana de Manuel le escribió un mensaje para decirle que lo dejaba.

La llegada de Manuela a España se vivía con expectación. Una nerviosa Grabriela trató de explicarle cómo se había sentido todo este tiempo. "Tú hermana no ha parado ni un minuto, ni uno, Manuel. Tu padre diciendo: 'Esa no es la novia de mi hijo, se están conociendo. Yo no la quiero para él', solo por los rumores", le contó.

Su relación está en punto muerto. Necesitan hablar, tal como han aclarado en el plató de Supervivientes. Pero Manuel ha sido sincero sobre sus sentimientos: "No me da vergüenza decirlo, yo estoy enamorado de Gabriella y me da mucha pena todo lo que ha pasado".

El cambio físico de Manuel

"Después de 58 días en Honduras … llegó el momento de desprenderse de este exceso de pelo y volver a la normalidad". Son las palabras de Manuel en su Instagram. Ya he recuperado el control de su redes sociales tras el paso por el concurso y lo primero que ha querido compartir con sus fans ha sido su cambio físico.

Se cortó el pelo, la barba y se depiló el pecho. Sin embargo, ha dejado el bigote un poco más largo de lo que lo solía llevar y luce un bronceado caribeño imposible de conseguir en España. "Brutal cambio", le escribían algunos seguidores.

La mayoría de comentarios que está recibiendo en redes sociales ponderan su papel en el concurso, como superviviente y compañero. Empieza nueva etapa para Manuel con nuevo aspecto y nueva vida sentimenal.