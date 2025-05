Carmen Borrego reacciona de forma inesperada al encuentro entre su nuera y Paola Olmedo: "Quiere más guerras"

María la jerezana parece haberle pillado el gusto a la televisión y a los distintos formartos de Mediaset desde que salió de la casa de Gran Hermano. La andaluza volvía a Guadalix de la sierra después de su primera participación en el reality donde conoció a Hugo Pierna, con quien mantuvo una relación de 12 años con el catalán. "Lo pasé muy mal. Fue un proceso".

En esta ocasión, la influencer ha pasado por el videopodcast de En las mejores familias para hablar de su ruptura y de su nueva relación con José María Almoguera, a quien también conoció en la casa más famosa de la televisión.

Tanto le ha pillado el gusto que se ha lanzado a protagonizar un tenso encuentro con la exmujer de su novio: Paola Olmedo.

Sin embargo, el momento ha acabado con el propio José María Almoguera interviniendo en directo. "Me parece bien que se hicieran colegas. Para mí es una tranquilidad que haya cordialidad entre ellas. Las he visto nerviosas y al principio he visto que no estaban cómodas".

Sobre este cara a cara no solo se ha pronunciado José María Almoguera, también lo ha hecho su madre, Carmen Borrego.

Inesperada reacción

Leticia Requejo apuntaba en Tardear. “Me dice: no me quiero manifestar, no me parece ni bien ni mal, no siento ni padezco porque cada uno puede hacer lo que le de la gana’. Esta es su primera reacción, pero rascando un poquito se llega a la reacción real…”, continuaba la colaboradora.

“Tengo que deciros que el encuentro entre su exnuera y su actual nuera le gusto y le pareció que estuvo muy bien. Es verdad, que me dice que me dice que es una cosa de ellas, que no quiere más guerras con nadie más, pero que cada uno puede hacer lo que quiera y que le parece muy bien”, aseguraba Leticia Requejo en el plató de ‘Tardear’.