Los clientes de Carlo Costanzia cuentan la inesperada experiencia que han vivido en su nuevo negocio de barbería y estudio de tatuajes: "Pensarlo dos veces"

Carlo Costanzia sorprendía hace unos meses anunciando su nuevo proyecto empresarial. Un negocio en el que el hijo de Mar Flores combinaba un estudio de tatuajes con servicio de barbería. Una iniciativa en la que contó con el apoyo de su novia Alejandra Rubio.

Ahora, el negocio que se ubica en Vallecas ya ha recibido los primeros clientes que no han tardado en opinar sobre los servicios que ofrece el centro. "Supera todas las expectativas, atención, detalles, ambiente... Hay servicios adicionales de masajes, exfoliación, etcétera que son muy top. Precio y atención 10 puntos", apunta otro cliente. "La mejor peluquería de Vallecas, un trato de 10. El corte y limpieza de cara inmejorable, aparte del local nuevo y todo superlimpio. ¡Muy recomendable!", "Un corte de pelo muy impecable y con dedicación, un ambiente super a gusto, volvería sin pensarlo dos veces. Gracias Jean por el gran trabajo", o "una experiencia maravillosa, un trato exquisito, volveré sin duda", son otras de las valoraciones que pueden leerse haciendo una simple búsqueda en la red.

Fieles a la tradición

Fieles a la tradición de la familia Campos, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han pasado la Semana Santa en Málaga, ciudad natal de María Teresa Campos, donde todavía conservan la vivienda familiar. Una escapada con significado, especialmente para la hija de Terelu, que ha querido mantener viva la costumbre de su abuela.

El actor ha compartido con entusiasmo cómo ha sido su primera experiencia en esta celebración andaluza: "Muy bonito, la verdad. Nunca había estado y me ha parecido precioso", contaba tras su regreso. Aunque su bebé también formó parte del viaje, Carlos ha aclarado que no lo llevaron a las procesiones por su corta edad: "No, no, estaba allí con nosotros, pero en casa. Imagínate meterle allí con toda esa gente... Mucho jaleo, muy chiquitito todavía".

Sobre la reciente muerte del Papa Francisco, el hijo de Mar Flores se ha mostrado respetuoso, aunque escueto: "Hombre, una pena... ¿Qué vamos a decir?". Carlo también ha aprovechado para anunciar que está ultimando los preparativos para inaugurar su barbería, un proyecto personal en el que ha estado trabajando con mucha ilusión: "Pues espero prontito... A ver si la semana que viene consigo ya inaugurar, que me quedan un par de cositas", ha adelantado, añadiendo que su madre estará presente en la apertura.