Ortega Cano reaparece acompañado por su hijo y zanja los rumores sobre su polémica paternidad: "La familia está rota"

Después de que Gema Aldón se sentase en el plató de '¡De Viernes!' para arremeter contra Gloria Camila, tachándola de ser una persona "clasista" y acusándola de no haberse portado bien ni con ella ni con su madre Ana María Aldón, a la que le habría "faltado el respeto" durante su relación con José Ortega Cano, la hija de del torero le ha contestado con contundencia en 'TardeAR'.

"Me parecen acusaciones muy graves. Se ha ido al ataque gratuito y fácil", ha reconocido visiblemente afectada, desmintiendo a la gaditana y asegurando que lo único que pretende es ir contra su progenitor, "que es la persona que más callada está y que no ve nada de esto", ha dejado claro que siempre se ha portado "maravillosamente" tanto con su exmujer como con su familia.

Además, y aunque Gloria ha expresado que no piensa entrar en ninguna guerre mediática contra Ana María y Gema, la hija de la diseñadora no se ha quedado callada y este jueves ha visitado el programa en el que colabora la hermana de Rocío Carrasco para reafirmarse en sus acusaciones, culpando a la hija de Rocío Jurado de ser la que ha "abierto este melón" por sincerarse hace varias semanas en '¡De Viernes!' sobre su distante relación con la ex de su padre. "Mis expresiones no fueron las más acertadas, pero sí que repito que esa familia está rota desde dentro" ha sentenciado.

Baño de masas

Completamente ajeno a la batalla televisada que mantiene Gloria contra Ana María y Gema, que está lejos de terminar, Ortega Cano ha vuelto a presumir de la maravillosa relación que mantiene con su hijo José María (12) -fruto de su relación con la andaluza- asistiendo a la plaza de toros de Las Ventas este jueves para ver la corrida del Día de San Isidro.

Sin rastro de preocupación a pesar de la polémica que protagonizan su hija y su exmujer, el viudo de Rocío Jurado se ha dado un baño de masas y, de lo más sonriente, no ha dudado en saludar a todos aquellos que se le han acercado para darle la mano o hacerse una foto con él, ante la orgullosa mirada de su pequeño. Y aunque no ha querido pronunciarse sobre el enfrentamiento entre Gloria, Ana María y Gema, sí ha asegurado que él se encuentra "bien, bien", deslizando que este asunto no le ha afectado en absoluto.