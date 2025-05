Sale a la luz la lapidaria frase de Noemí Galera a un participante del casting de Operación Triunfo: "Ni el momento ni el lugar para ese comentario"

La nueva edición de Operación Triunfo está calentando motores con los castings para ser parte del programa. Durante esta etapa, los aspirantes hacen gala de nervios, emoción, alegría y rabia según la valoración del exigente jurado formado entre otros por Noemí Galera.

La de Castellón es una de las más exigentes y no ha dudado en dar su contundente opinión a un joven que se presentaba a las audiciones. Un momento cargado de polémica que no ha tardado en viralizarse en redes, donde la directora de casting no ha salido nada bien parada. Las redes sociales se han hecho eco de un fragmento en el que la directora de la Academia está hablando con el chico y este le dice "Dios te oiga", a lo que ella le responde: "Dios no existe, cariño". "Bueno, pues lo que haya ahí arriba... el universo", añade el aspirante a continuación. "El universo, el universo", remarca Noemí Galera.

El momento se ha viralizado a través de una cuenta de TikTok llamada @alubiaspedorras__ y han sido muchos los usuarios que han reaccionado en el apartado de comentarios. Algunos de ellos han criticado a la catalana por las palabras y el tono en el que las empleó.

"No era ni el momento ni el lugar para decir ese comentario", "Soy atea, pero cada uno con sus creencias y el respeto es lo mínimo", "Quién es ella para decir que existe y que no" o "Al próximo casting iré para cantarle una canción cristiana", son algunos de los mensajes que se han publicado en redes.

Formato de éxito

Operación Triunfo (conocido por sus siglas OT) es un programa de televisión, del género talent show musical, donde una serie de jóvenes entran a una academia musical para formarse y demostrar su talento para cantar. Cada semana, en una gala en directo, los concursantes deben demostrar sus dotes sobre el escenario y se enfrentan a nominaciones para abandonar la academia. El concurso se ha emitido durante 12 temporadas desde 2001 hasta 2024. Además, el programa ha servido como plataforma para seleccionar al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión en distintos años.

De octubre de 2001 a 2004, La 1 de TVE emitió las tres primeras temporadas. De 2005 a 2011 se retransmitió en Telecinco, desde la cuarta temporada hasta la octava y una nueva etapa en misma cadena para definitiva. Tras años sin televisarse, en 2017 el formato vuelve a La 1 de TVE, emitiéndose también en 2018 y 2020. El 22 de marzo de 2022, TVE confirmó que no renovaría el formato para una nueva edición, dejándolo libre para que otras cadenas o plataformas lo adquirieran. El 19 de abril de 2023 se anunció la adquisición del formato por parte de la plataforma Prime Video, preparando la duodécima edición del talent, integrada al cien por cien en el mercado digital.