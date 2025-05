Sofía Cristo no se corta y habla del dardo de Bárbara Rey a la Reina Sofía: "Yo conozco cortes y circos y son lo mismo"

A pesar de que Bárbara Rey planeaba publicar sus memorias y sacar sus secretos ocultos a la luz después de su muerte, los acontecimientos del último año y medio, su guerra mediática contra su hijo Ángel Cristo Jr., y la filtración de sus imágenes y sus conversaciones privadas con el Rey Juan Carlos, han provocado que cambie de opinión.

Será el próximo 12 de junio cuando se publique el que promete convertirse en uno de los libros más comprometidos de los últimos tiempos, 'Yo, Bárbara: mis memorias', una autobiografía en la que la vedette se abrirá en canal y contará en primera persona la historia de su vida, y las historias de amor que vivió no solo con el Emérito, sino con el domador Ángel Cristo, con el malogrado torero Francisco Rivera 'Paquirri', o con el actor francés Alain Delon.

Unas memorias en las que se especula que haría referencia a la figura de la Reina Sofía en un extracto que ya se habría filtrado: "Yo conozco cortes y circos y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella y la estrella es el león", ha revelado el programa 'La Familia de la Tele', apuntando que en este caso el "león" sería la madre del Rey Felipe VI.

Sofía Cristo ha roto ante las cámaras de Europa Press su silecio respeto a la autobiografía de su madre y, tan clara y directa como siempre, no ha dudado en aclarar si Bárbara se referirá a la Emérita y a su 'papel en la sombra en Zarzuela' como se ha dicho: "Yo creo que no va por la Reina Sofía, que se le ha equivocado a la gente, pero vamos, eso lo tiene que decir ella, que es la que ha escrito el libro. O sea, que es la dueña y señora de su vida".

"Yo ya lo he leído, tenéis que leerlo" ha afirmado misteriosa cuando le hemos preguntado si también hablará sobre las infantas Elena y Cristina en sus memorias o si, como se rumorea, ha preferido dejarlas al margen en el relato sobre su vida.

Además, Sofía ha preferido no hablar en boca de su madre y no ha querido revelar si tiene miedo a una posible demanda del Rey Juan Carlos después de que haya decidido emprender medidas legales contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen, por todos los detalles que ha dado sobre el 'affaire' que habrían tenido hace décadas. "Yo creo que... Eso pregúntaselo luego a mi madre, que te conteste ella. Yo es que estoy yo en mis cosas y centrada en mi trabajo"ha zanjado.

Lo que no ha tenido problemas en comentar es la declaración que Francisco Rivera hizo a Bárbara en la Feria de Abril, cuando no dudó en dedicarle públicamente una canción y confesar que ojalá hubiese sido ella su "madrastra" y no la "hija de fruta" que le tocó, en clara referencia a Isabel Pantoja. "Yo no estaba, pero creo que fue todo muy divertido y en plan, en tono de diversión. Y ya está" ha concluido, quitando hierro a las palabras del torero.