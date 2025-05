Tamara Gorro emite un comunicado tras perder a su "princesa": "El mayor dolor es perder un hijo"

Tamara Gorro reaparecía el pasado 23 de abril, día de Sant Jordi, para firmar su libro en Barcelona, 'Ahora que vuelvo a vivir', y lo ha hacía con una sonrisa en su rostro, abrazando a todos sus seguidores y dándoles todo el cariño que necesitan.

"Mucha carga de emoción porque mis firmas son muy intensas, viene muchísima gente y es bonito", decía la colaboradora de televisión cuando atendía a los medios de comunicación. "Siento que estamos pocos escuchados, incluso por nuestro propio entorno y tiene que conectar con alguien para desahogarse", explicaba al ser preguntada por el encuentro con sus seguidores.

Además de confesarse en su nuevo libro, la modelo ha abierto su corazón en Instagram con un emotivo post dedicado a una íntima amiga.

"El mayor dolor que puede existir es perder a un hijo. La luz de tu vida se apaga para siempre, pero la claridad en el camino puede aparecer… y este es uno de esos casos", señala la que fuera tronista de 'MyHyV'. "Mi hermana (familia que yo he elegido) está embarazada. Amiga, este bebé no ha sido buscado, pero tu hija desde el cielo te lo ha mandado. Y no para sustituirla porque Valeria es insustituible", reflexiona.

Vida y trayectoria

Tamara nació en Móstoles el 18 de enero de 1987. Con 21 años fue Miss Segovia 2008 en el certamen de belleza Miss España 2008. Apareció por primera vez en televisión en 2008 en el popular programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa donde fue tronista eligiendo finalmente a Rafa Mora con quien terminó a posteriori criticándose mutuamente por los platós de televisión. Tras verse el carisma de la joven segoviana, fue elegida para colaborar en ¡Guaypaut! presentado por Carmen Alcayde donde demostró su desparpajo ante las cámaras sabiendo así que lo suyo sería el mundo de la televisión.

En 2010, mientras colaboraba en programas como ¡Qué tiempo tan feliz!, Mujeres y Hombres y Viceversa o Sálvame fue seleccionada para participar en El Reencuentro junto a Oliver. Ese mismo año participa en el programa Adopta un famoso.

Un año después, en 2011, participa en Supervivientes, junto a Kiko Rivera, Sonia Monroy o Aída Nízar, donde acaba abandonando por motivos de salud. Entre 2010 y 2011 se convirtió en colaboradora del programa Enemigos íntimos, el cual abandonó antes de su cancelación. Además tuvo un papel en la serie de sketches Becarios. También ha sido colaboradora de otros programas como De buena ley presentado por Sandra Barneda, Abre los ojos y mira, Resistiré, ¿vale?, Vuélveme loca y La Noria con Jordi González en cabeza, todos ellos de Telecinco. En enero del 2012 fue premiada con el Balón Rosa de Oro 2011 por el diario deportivo Sport, premio que es entregado a las mujeres más guapas de los futbolistas.