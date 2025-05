Belén Rodríguez le desvela a Carmen Borrego el porqué de su enfado con Terelu: "Participó en el acoso"

Belén Rodríguez se sentaba esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su conflicto con Terelu Campos después de que esta hablase la semana pasada en el mismo programa y le acusara de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de María Teresa Campos en sus últimos años de vida.

Incrédula y sin entender las palabras de Terelu, Belén confesaba que no entendía porqué la acusaba de eso cuando es completamente incierto y, además, se sorprendía al ver que su examiga desconoce a día de hoy el motivo que las distanció.

La colaboradora de televisión recordaba que durante meses fue protagonista de las tardes de 'Sálvame' y no precisamente para bien, y que, además, Terelu "fue colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso".

Unas declaraciones a las que tuvo que hacer frente su hermana Carmen, que entraba en directo al programa para defenderla: "Le corresponde a mi hermana contestar, esto se debería haber hecho con Terelu aquí".

Eso sí, entendió "el dolor de Belén, pero también entiendo que mi hermana se ha podido equivocar, pero no ha hecho esto con maldad" y marcaba distancias: "Este conflicto no es directamente conmigo, veo a Belén con dolor y también voy a ver a Terelu con dolor".

Tras escuchar el relato de Belén, Carmen aseguró que "me consta y sé que fue la peor etapa de Belén, fueron cosas injustísimas en las que yo me vi metida", pero como "estaba bloqueada, no podía hablar con ella" aunque "siempre estuve interesada" a través de terceras personas.