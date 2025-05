Bombazo en Fiesta tras comunicar Ana María Aldón que deja la televisión definitivamente: "Ha pasado algo muy gordo en mi familia"

Ana María Aldón no pasa por su mejor momento. La diseñadora se ha abierto en Fiesta, programa en el que colabora, para anunciar que, debido a su actual situación perosnal, ha decidido dejar la televisión definitivamente. "No estoy en mi mejor época, ha pasado algo muy gordo en mi familia y está siendo un drama familiar. Cosas como estas te ponen por delante lo que de verdad importa en la vida y las prioridades", confesó a raíz de la muerte de su sobrina.

Tenso reencuentro

Ahora, la hija de la diseñadora ha ido más allá sentándose en el plató de Tardear donde ha contado la última hora del estado de su madre tras reabrirse esta especie de guerra familiar. "Pues no se encuentra bien, la verdad… relacionado con todo esto que está pasando, con todo el melón que se ha vuelto a abrir, que no hemos sido ni yo ni mi madre la que hemos abierto este melón”, aseguraba.

Duras declaraciones que aumentan la brecha abierta entre Ana María y Ortega Cano, y tras las que el diestro ha preferido no verse las caras con su exmujer. Este domingo la colaboradora ha acudido a la casa del torero a recoger al hijo que tienen en común, José María (12) y, evitando el que sin duda sería un reencuentro tenso e incómodo, poco antes el padre de Gloria Camila abandonaba su propia residencia en compañía de su empleada de confianza, Marina.

A pesar de desconocer que Ortega no se encontraba en su domicilio, Ana María esperaba en el interior de su coche a las puertas evitando muy seria pronunciarse sobre la entrevista de Gema. "Ya dije todo lo que tenía que decir. Yo estoy bien, y él no sé, no estoy en su cabeza, supongo que estará bien" ha aseverado cuando le hemos preguntado cómo cree que se ha tomado su exmarido los ataques de su hija.