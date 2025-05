Carmen Borrego lanza una contundencia advertencia a su sobrina tras sus polémicos audios: "Yo no tengo que consentir..."

El cisma familiar en el clan Campos sigue dando que hablar. Desde que se filtraron los audios de Alejandra Rubio en los que tachaba a su tía Carmen Borrego de "subnormal" por la exclusiva que esta hizo en la casa de Málaga de la difunta María Teresa Campos, el ambiente entre ambas no parece el mismo. De hecho, la hermana de Terelu Campos salía al paso de estos mensaje advirtiendo. "Yo no tengo que consensuar mi vida con nadie", ha afirmado Carmen Borrego durante esta última intervención televisiva. Además, respecto al reportaje que no gustó a Alejandra Rubio ha sido tajante. "Es la opinión de Alejandra Rubio y yo la respeto".

"No beneficia a la familia"

Sobre los motivos detrás del conflicto, Carmen ha mostrado comprensión: "Alejandra tiene absoluta libertad para decir lo que quiera, pero le pido que seamos un poquito prudentes. Porque dependiendo de cómo se digan las cosas, se abre un debate que no beneficia a la familia".

También ha defendido su derecho a hacer exclusivas: "¿Yo vendo exclusivas? Sí. ¿Aquí nos sentamos todos los días a hablar de los que venden exclusivas? También. Es un ejercicio de cinismo que solo se me señale a mí".

Finalmente, ha cerrado su intervención con una reflexión clara: "No me parece que haya hecho una aberración. He vendido algo que es mío con absoluto respeto. Mi intención en ningún momento ha sido faltarle el respeto ni a mi madre, ni a mi sobrina, ni a mi hermana, ni a mis hijos, ni a mí misma".

No obstante, y a pesar de insistir en la buena sintonía familiar, se mantiene la duda sobre esa "maravillosa relación" que dice tener con su hermana, especialmente tras los rumores que apuntan a que Alejandra Rubio apenas conoce al hijo de José María Almoguera, nieto de Carmen. Según se comenta, la joven solo habría visto al pequeño en su bautizo.

Preguntada por este distanciamiento, ha respondido tajante: "Eso es mentira, os recuerdo que he estado muchos meses enfada con mi hijo pero eso es mentira". Además, ha asegurado que ella también ha visto numerosas veces al hijo de su sobrina.