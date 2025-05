Cristina Pedroche abre el debate sobre compartir cama con los hijos: "Mi idea es dormir con los dos a la vez"

Cristina Pedroche no se esconde al hablar de maternidad. Comparte sus experiencias sin temor a ser criticada. Está acostumbrada. Es por eso que en su última publicación ha hablado claro sobre si duerme o no con su hija ante los comentarios "raros" de algunas personas.

La Pedroche duerme con su hija Laia de 22 meses y no teme decirlo. "Sigue en la teta aunque ahora no me sale leche, soy su chupete humano y en breve me saldrá calostro", confiesa.

¿Qué pasara cuando nazca el hijo que está esperando? Su intencion es seguir la misma línea. "Cuando venga su hermano mi idea es dormir con los dos a la vez", anuncia.

Otro de los temas que ha puesto encima de la mesa Pedroche es la hora a la que se duerme su niña: en torno a las once de la noche.

Con tantos frentes abiertos los comentarios no tardaron en llegar. Fueron muchas las madres que utilizaron el espacio que abrió la colaborada de televisión para contar su experiencia. Y muchas compartían opinión con ella sobre la "maravilla" que es dormir con los niños. "Mi hija durmió conmigo y mi marido hasta que cumplió los 5 añitos", comenta una de sus seguidoras.

Aunque Cristina no especifica si David Muñoz también duerme con ella mucho se ha hablado sobre una posible crisis entre ambos. Sin embargo, hace unas semanas Pedroche aclaró que no hay ningún problema entre ellos y que no entienden de dónde han salido los rumores. En realidad, todo empezó cuando ella se mudó a casa de sus padres antes de la mudanza a una casa nueva.