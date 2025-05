Melody, una superviviente de Hamás y un amigo de Conchita Wrust: todos los participantes de Eurovisión 2025

Eurovsión 2025 está a punto de llegar a su fin. Esta noche a las 21:00 horas, la 69ª edición del festival - que vuelve a estar marcada por las tensiones con Israel - elegirá en su final al sucesor de Nemo Mettler, ganador de la pasada edición.

A continuación, repasamos todos los participantes que se subirán al escenario del St. Jakobshakke de Basiela.

1. Noruega: Kyle Alessandro - Lighter

Es de origen español, porque este cantante de 19 años es hijo de padre madrileño y madre noruega. Habla perfectamente castellano, además de otros idiomas, y conoce al dedillo nuestra cultura, que es la suya también. Además, comparte raíces andaluzas, pues su padre se crió en Fuengirola. Fan de Rosalía -"Me inspiró a seguir con la música"-, estuvo a punto de presentarse al Benidorm Fest -"Tenía la canción pero se me olvidó apuntarme"- para representar a España.

2. Luxemburgo: Laura Thorn - La poupée monte le son

Laura Thorn (25 años) es una artista con una sólida formación musical, una gran pasión por la enseñanza y una fuerte presencia escénica.

3. Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Tommy Cash es uno de los artistas más conocidos de Estonia y un fijo en festivales como Glastonbury, Sziget y Roskilde. Sus efetos visuales y sonoros, además de la estética postsoviética tratando temas más aperturistas desde un punto de vista humorístico.

4. Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Yuval Raphael es una joven que sobrevivió a la matanza de Hamás en la Franja de Gaza. Con 24 años regresa Suiza, donde pasó buena parte de su infancia hasta que su familia decidió regresar a Israel. Tendrá un duro reto por delante, pues la polémica sobre la participación de su país natal sigue vigente.

5. Lituania: Katarsis - Tavo akys

Katarsis es una banda de rock experimental de Lituania, conocida por su sonido distintivo y sus composiciones cargadas de emoción. Está formada por Lukas Radzevičius (voz), Alanas Brasas (guitarra), Emilija Kandratavičiūtė (bajo) y Jokūbas Andriulis (batería)

6. España: Melody - Esa diva

Con más de 25 años de carrera sobre los escenarios, Melody se convierte en 'Esa diva' para conquistar al público de Basilea. Desde su primer hit con tan sólo diez años, 'El baile del gorila', ha publicado 6 álbum de estudio y más de 30 singles. Además, ha sido concursante de 'Tu cara me suena' y 'Levántate All Stars'

7. Ucrania: Ziferblat - Bird of Pray

Ziferblat está formado por los gemelos Daniil y Valentyn Leshchynskyi (voz y guitarra, respectivamente) y el baterista Fedir Chodakov. Nacidos y criados en Kiev, el grupo fue testigo del bombardeo reciente que destruyó la casa de Khrystyna Starykova, colaboradora frecuente de la banda y corista en la actuación eurovisiva.

8. Reino Unido: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

El trío musical saltó a la fama en Reino Unido en el talent musical The Voice y llega a Eurovisión haciendo historia, al ser la primera vez en más de 25 años que una girl band representa al Reino Unido en el certamen.

9. Austria: JJ - Wasted Love

Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ, nació en Viena en 2001. De padre austriaco y madre filipina, pasó su infancia en Dubái y, a los 15 años, regresó a su ciudad natal para dedicarse a la música, algo que siempre le apasionó y demostró años después con su participación en programas como The Voice UK o Starmania, en el que fue finalista. Mantiene una estrecha relación con Conchita Wrust.

10. Islandia: VÆB - RÓA

Væb es un dúo musical formado por los hermanos Hálfdán Helgi Matthíasson (4 de junio de 2003) y Matthías Davíð Matthíasson (4 de diciembre de 2004). El nombre corresponde a las siglas de «respeto, serenidad, buen ambiente» en su idioma natal y en una sola palabra inventada por ellos mismos.

11. Letonia: Tautumeitas - Bur man laimi

Tautumeitas es un grupo letón de etno-pop fundado en 2015 en Riga por la violinista y etnomusicóloga Asnate Rancāne. El resto de integrantes son Aurēlija Rancāne (batería), Annemarija Moiseja (percusión), Laura Marta Līčīte (percusión), Gabriēla Zvaigznīte (voz) y Kate Slišāne (multiinstrumentista).

12. Países Bajos: Claude - C’est La Vie

Claude Kmb , un joven de 21 años nacido en el Congo, llevará al país alpino una propuesta mezclando el inglés y el francés. El tema viene a transmitir ciertas experiencias vividas durante la niñez del joven a través de las palabras de su madre, por lo que se espera una actuación de lo más emotiva. Países Bajos vuelve a la final después de sufrir el año pasado la descalificación de Joost Klein.

13. Finlandia: Erika Vikman - Ich Komme

Erika Vikman es una cantante y compositora finlandesa que nació en Tampere, Finlandia. Erika también ha vivido en otras ciudades finlandesas como Lempäälä y Pori. Se graduó en 2013 en la escuela secundaria de Tampere y ha estudiado pop jazz en el Instituto de Música Pirkanmaa.

14. Italia: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Lucio Corsi es un cantautor italiano que ha emergido como una de las voces más interesantes de la escena musical contemporánea. Creció en Vetulonia, donde su familia gestiona un restaurante en Macchiascandona. Desde joven, estuvo influenciado por un entorno artístico: su madre es pintora y su padre ha desempeñado diversos oficios, incluyendo operador para la Rai, albañil y artesano del cuero. Llega a Eurovisión por la renuncia de Olly, ganador del San Remo de este año.

15. Polonia: Justyna Steczkowska - GAJA

Justyna (52 años) es una cantante, compositora y actriz polaca reconocida por su amplio rango vocal, que abarca hasta cuatro octavas. Procede de una familia de músicos, con la que tocó el violín en una banda hasta que decidió comenzar a cantar.

16. Alemania: Abor & Tynna – Baller

Se trata del primer dúo mixto que representa a Alemania desde el Festival de Eurovisión 1995, cuando Stone and Stone no pasaron del último lugar con «Verliebt In Dich».

17. Grecia: Klavdia - Asteromata

Klavdia Papadopoulo, en griego Κλαυδία Παπαδοπούλου, nació en el año 2002 en la ciudad griega de Asprópygros, de Ática. Sin emabargo, sus orígenes son de griegos pónticos. De la costa sur del Mar Negro, donde el imperio Otomano mató a varios griegos, obligando su traslado a Grecia y a la Unión Soviética. Acontecimiento muy presente en su vida y que está muy vinculado a su canción para Eurovisión.

18. Armenia: Parg - Survivor

Pargev Vardanyan, conocido artísticamente como PARG, es un cantante y compositor nacido en Hayravank, Armenia. Su familia se mudó a Rusia años después y allí fue donde PARG estudió Artes Teatrales y Actuación en el Instituto Estatal de Teatro y Cine de Volgogrado.

19. Suiza: Zoë Më - Voyage

Zoë Alina Kressler, más conocida como Zoë Më, será la encargada de representar a Suiza en el Festival de Eurovisión 2025 con su canción «Voyage». Nacida el 6 de octubre en la ciudad de Basilea, la artista ha conseguido posicionarse como una de la artistas emergentes más influyentes de su país fusionando las culturas alemana y francesa en su música. Le toca defender el triunfo que logró Nemo el año pasado.

20. Malta: Miriana Conte - Serving

Miriana Conte tiene nacionalidad maltesa, pero tiene orígines italianos, ya que su padre, que se dedica al mundo de los negocios, es procedente de Nápoles. Ella es una persona que siempre se ha querido dedicar al mundo de la música, siendo parte de su vida desde los 5 años, cuando comenzó con clases de canto y desarrolló su pasión por la actuación. Su voz llama la atención, y disfruta mezclando pop contemporáneo y elementos modernos y dinámicos.

21. Portugal: NAPA - Deslocado

NAPA es el nuevo nombre de la banda Men On The Couch, pero la esencia y la pasión por crear música siguen intactas. La banda está compuesta por Francisco Sousa (guitarra), João Guilherme Gomes (voz y guitarra), João Rodrigues (batería), Diogo Góis (bajo) y João Lourenço Gomes (piano).

22. Dinamarca: Sissal - Hallucination

Sissal Jóhanna Norðberg Niclase, o como la conoceremos artísticamente Sissal, es originaria de Torshavn, en las Islas Feroe, donde la criaron unos padres que siempre han creído en ella, que la apoyaron en la consecución de sus sueños y que la han dado una creencia inquebrantable en sí misma.

23. Suecia: KAJ - Bara Bada Bastu

La banda está formada por tres miembros: Kevin Holmström, Axel Åhman y Jakob Norrgård, cuyas iniciales forman el nombre de la banda. Cuentan con una gran experiencia a sus espaldas, puesto que vienen con siete álbumes publicados antes de su primera participación en el Melodifestivalen.

24. Francia: Louane – Maman

Su éxito llegó tras conseguir ser semifinalista de la segunda edición de The Voice y su nombre real es Anne Peichert, aunque se la conoce artísticamente como Louane Emera o Louane. Es cantante y actriz y tiene 28 años.

25. San Marino: Gabry Ponte - Tutta L’Italia

Gabriele Ponte es un disc jockey italiano de gran fama en Italia y en el resto de Europa. También miembro del grupo Eiffel 65 y actualmente es colaborador del programa de radio italiano m2o.

26. Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm

Shkodra Elektronike fue formada por dos músicos albaneses - el compositor y productor Kolë Laca y la cantante y compositora Beatriçe Gjergji - que emigraron a Italia después de dejar su ciudad natal de Shkodër.