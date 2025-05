Giro inesperado en la gran estafa de Frank de la jungla: "Tuve 60 búhos en cajitas"

Nuevo giro en el escándalo sobre tráfico de animales que salpica a Frank Cuesta. El famoso herpetólogo está más cuestionado que nunca a raíz de los polémicos audios que han salido a la luz en los que reconoce ejercer maltrato sobre animales.

Ahora, nuevos mensajes vuelven a poner en el punto de mira al presentador de Wild Frank. Mensajes que confirmarían las acciones ilícitas de este con fauna salvaje. "Hubo un momento en que tuve como 60 búhos en cajitas. Así que los iba a mandar. Me los llevo para allá, los dejé. A los tres días volvió y se los llevó para el aeropuerto", señalaba el presentador.

Por otro lado, Jorge Luque, actual reportero de Tardear, es uno de los excolaboradores de Frank Cuesta, una de las personas que trabajó una temporada con el ahora exherpetólogo y exanimalista. Y es que tras semanas de rumores y filtraciones en las que el catalán quedaría en muy mal lugar, este ha acabado reconociendo que su historia ha sido un engaño.

Sobre esto ha hablado Jorge Luque, quien ha añadido algunos detalles a la esperpéntica historia. “A mí de Frank no me sorprende nada, porque él es como un niño y él es muy fantasioso, entonces él cuenta muchas historias y tú sabes que cosas que te cuenta son verdad y otras cosas que te cuenta no lo son”, comentaba en plató.

Biografía

Francisco Javier Cuesta Ramos comenzó a centrar su vida hacia el tenis profesional desde su niñez. Sin embargo, su trayectoria se desvió tras un accidente de moto. Esto le llevó a abandonar la carrera como jugador de tenis y se convirtió en entrenador. Para ello ingresó en la academia de tenis Nick Bollettieri, en Florida, Estados Unidos. Tras su graduación, viajó a Tailandia para montar su propia academia, Frank Cuesta Tennis Academy. En los primeros años en Tailandia Frank Cuesta se dedicó exclusivamente al tenis, pero también empezó a interesarse por la fauna del país.

Años más tarde, y debido a su interés en la exótica fauna de Tailandia, y la herpetología, fundó una asociación llamada Ayuda a los Reptiles, en Tailandia. Fue entonces cuando, en 2010, los encargados de Callejeros Viajeros se toparon con él cuando rodaban una entrega del programa en Tailandia y Frank Cuesta solucionó un altercado que los miembros del equipo tuvieron con una serpiente. Su conocimiento en la materia llegó a oídos de los directivos de la cadena, que le ofrecieron presentar su propio programa, Frank de la Jungla. En un principio, a Cuesta no le gustó la idea de salir en televisión, pero su esposa le convenció con el argumento de que así podía conseguir dinero para su nueva fundación de Ayuda a los Animales.

El 8 de noviembre de 2011, su formato televisivo obtuvo el Premio Ondas a la Innovación y el 1 de diciembre del mismo año, Frank Cuesta recogió el premio junto a su equipo de programa. El 25 de diciembre de 2011 se estrenó el nuevo programa de Frank Cuesta y su equipo llamado La Selva en Casa, esta vez ambientado en España.