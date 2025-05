Mercedes Milá habla de su etapa más oscura y señala a Gran Hermano: "Me puse a llorar como una posesa"

Hace años que Mercedes Milá abandonó la pequeña pantalla y se retiró de la primera línea mediática por problemas de salud. Un fuerte depresión, tal y como contaba la periodista, era lo que había llevado a la presentadora insignia de Gran Hermano a alejarse de la televisión.

Ahora, la periodista ha visita el plató de Fiesta para conceder una entrevista muy personal a Emma García. La catalana hablaba entonces de uno de los momentos más complicados de su carrera, curiosamente cuando saboreaba las mieles del éxito como cara insignia de Gran Hermano. "Amo 'Gran Hermano' por encima del bien y del mal. Todos los que tienen que ver con 'Gran Hermano' son mi tribu, pero yo me pasaba la semana llorando en mi casa, no me levantaba de la cama, pero cuando llegaba el día del programa y me venía a buscar el conductor, llegaba a la tele, me iba a mi camerino y me transformaba", contó la presentadora.

Destaca el episodio que vivió con la estilista del prgrama. Un día Mayte me miró y me dijo: ¿qué te pasa? y ahí me puse a llorar como una posesa y se dieron cuenta que estaba mal", recordaba.

Trayectoria

Es la mayor de los hijos del abogado e industrial José Luis Milá Sagnier, II conde de Montseny (1918-2012), y de Mercedes Mencos Bosch (1926-2019), aristócratas barceloneses. Tiene cinco hermanos: Clementina (1953), Reyes (1954), José María, actual conde de Montseny (1956), Lorenzo (1960), periodista y presentador, e Inés (1962). Le correspondía por herencia de su padre el Condado de Montseny, título nobiliario al que renunció en favor de su hermano José María.

Por vía materna es la mayor de los nietos de Manuel Mencos y Ezpeleta y de Mercedes Bosch Catarinéu, marqueses del Amparo,[5] y por tanto bisnieta del doctor Rómulo Bosch, médico, alcalde de Barcelona y propietario del Parque de Atracciones Tibidabo. Fueron hermanos de su padre el diseñador industrial Leopoldo Milá, el promotor del diseño Miguel Milá y el arquitecto Alfonso Milá.

Empezó la carrera de Filosofía y Letras, pero la abandonó para empezar Periodismo, del que se graduó en 1974. En el mismo año, Mercedes se introdujo ya en el medio empezando por la prensa escrita y concretamente en El correo de Andalucía y en secciones deportivas de la revista Don balón hasta que se inició en la radio de mano de Luis del Olmo en el programa A toda radio durante 3 años. Cursó estudios de Periodismo y Filosofía y Letras en Barcelona. Poco después comenzó a trabajar en los servicios informativos de Televisión Española. Meses más tarde, se integró en la redacción de deportivos, en la que permaneció entre 1974 y 1978. En esa época apenas salió en pantalla y compaginó su actividad con colaboraciones de radio en el programa de Luis del Olmo. Comenzó a ser un rostro conocido cuando, en 1978, fue seleccionada para presentar, junto a Isabel Tenaille, el programa de entrevistas Dos por dos, de Fernando García Tola, que alcanzó gran aceptación por parte de los espectadores. Pese al reconocimiento, tras la cancelación del espacio no recibió nuevas ofertas de televisión y regresó a la radio, interviniendo en el programa de Iñaki Gabilondo en Radio Madrid.