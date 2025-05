Nuria Roca explica su "relación abierta" con Juan del Val: "Si es infiel ya veré qué hago"

Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas más queridas de la televisión. También de las más controvertidas. Los comunicadores comparten espacio en "El Hormiguero" y también en "La Roca". Forman un buen dúo dentro y fuera de la televisión. Entre los aspectos más comentados de la relación: su supuesta relación abierta.

Ha sido Vicky Martín Berrocal en su podcast la que ha decidido preguntar por este tema abiertamente. Roca no se mostró molesta con la cuestión. Se explicó: "Yo entiendo una realción abierta porque ninguna relación está cerrada. Tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja". Más allá de esto, ella nunca ha explicado públicamente los términos de su relación, pero si tiene claro algo: "el error en las relaciones es cambiar a las personas".

Entrevistadora e entrevistada charlaban sobre lo que serían capaces de consentir en una relación cuando Roca comentó que no sabría decir si perdonaría una infidelidad. Depende de la etapa vital. "Si es infiel ya veré qué hago", comentó.

En esta charla distendida entre dos mujeres, Nuria Roca se ha sentido cómoda para abordar un tema que le sobrevuela desde hace años. "Tú no te enamoras más o menos, te enamoras antes o después dependiendo de quién se cruce en tu camino. Si tienes una relación en la que estás satisfecho y contento, no quieres tener otra relación. Ahora no sé lo que va a pasar la semana que viene", indica. Así entiende ella una relación abierta.

"Ese caracter de que la relación es provisional que tuve el principio de mi relación con Juan lo sigo teniendo 27 años después. El día que a mí se me cruce alguien o a Juan diré qué suerte he tenido de haber estado todo este tiempo", sentencia.

Juan del Val defiende a su mujer

Nuria Roca ha dado mucho que hablar por la entrevista que le ha dado a Vicky Martín Berrocal en su podcast, en la que ha hablado abiertamente de su relación matrimonial con Juan del Val y ha reflexionado sobre el vínculo tan estrecho que tienen.

La presentadora de televisión ha recibido muchas críticas por su manera de pensar, incluso hay quien le ha tachado de machista... una consideración de la que no está de acuerdo su marido: "¿Machista? ¿Nuria? pues vale, ¿cómo decirte? o sea, decir a Nuria machista es absolutamente absurdo. No tengo nada más que decir sobre ese tema".

El escritor se dejaba ver este viernes en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid y dejaba claro que tanto él como su mujer están al margen de todo lo que se está diciendo desvela que Nuria y él están al margen de todo esto: "Podéis creerme o no, pero vamos, ella evidentemente no se ha enterado, ya te lo digo yo, porque es que no he hablado con ella de esto ni cinco segundos".