Paran De Viernes al derrumbarse su invitada embarazada: la ex de Carlo Costanzia desvela sin querer quién es el padre

De Viernes vivió un momento singularmente intenso con la aparición de Jeimy Báez, expareja de Carlos Costanzia. Con una prominente tripa de embarazada, la ex del hijo de Mar Flores se sentó delante de los presentadores y colaboradores del programa de Telecinco para abrirse sobre su maternidad. Pero desde un primer momento quiso dejar claro que había algo que no estaba puesta a desvelar: la identidad del padre del bebé que está gestando.

Jeimy Báez ya había dejado a todos sin palabras al revelar por sorpresa que estaba embarazada de su primer hijo. Lo hizo en sus redes sociales. Sin embargo, la exnovia de Carlo Costanzia, actual pareja de Alejandra Rubio, aparecía sola en las imágenes que compartía en redes en plena fiesta de "gender reveal", ni rastro del supuesto padre del niño o niña que espera la joven.

Su última conquista conocida fue el ex de Anabel Pantoja, Yulen Pereira, y tras sus escarceos románticos con el esgrimista, la joven no se ha vuelto a dejar ver con nadie. Para arrojar más luz sobre si piensa enfrentar la maternidad en solitario, concedió esa esperada entrevista al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Jeimy Báez quiso dejar claro que hacía la entrevista por el futuro bienestar de su hijo, haciendo referencia al dinero que se ha embolsado con la misma. Pero desde un primer momento se vio que De Viernes preparó el tinglado para "apretar" a la invitada con la intención de conseguir confirmar la identidad del padre del bebé.

La invitada se resistió e hizo hincapié en que está llevando el embarazo sola y que el padre no ha querido implicarse con el bebé. Sin embargo, los rumores y teorías se han disparado, con Yulen Pereira en el centro de los mismos.

De Viernes movió ficha y puso en el programa unas declaraciones que le tomaron al ex de Anabel Pantoja en la calle preguntándole por el embarazo de Jeimy Báez. Pereira se mostró "expectante" por el desenlace del mismo, dejó claro que tiene "cero" relación con ella y se mostró en cierto punto indiferente con la noticia, pese a reconocerse como sabedor de que los rumores disparaban a su paternidad.

Fue tras ver esas declaraciones que Jeimy Báez empezó a verse afectada en el programa. "No sé qué espera...", dijo valorando las declaraciones de Yulen Pereira, y una de las preguntas de un colaborador de De Viernes le pilló con la guardia baja e, indirectamente y sin querer, la ex de Carlos Costanzia acabó confirmando que Yulen Pereira es el padre del bebé, pero no quiere reconocerlo.

Fue en ese punto, tras darse cuenta de que había metido la pata desvelando la paternidad, algo que no quería hacer respetando la decisión del padre, cuando Jeimy Báez se derrumbó por completo y acabó llorando. De Viernes tuvo que parar inmediatamente la entrevista y los presentes trataron de consolar a la invitada. Fueron unos minutos de emotiva intensidad.

Con todo, De Viernes logró su propósito de confirmar que Yulen Pereira es el padre del bebé de la ex de Carlo Costanzia, pero lo hizo a costa de doblegar la voluntad de su invitada de no revelar la identidad del padre. Muy a su pesar, como demostraron las desoladoras imágenes de su derrumbe en directo ante las camáras del plató de Telecinco.