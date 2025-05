El detalle de la actuación de Melody que dejó con la boca abierta a los eurofans: "Me ahogo"

España ama a Melody. Eso no se puede negar, pero no ha sido suficiente. Melody ha cumplido un sueño: defender "Esa diva" en Eurovisión, aunque solo ha logrado terminar 24ª con 37 puntos, igualando el puesto que Blas Cantó alcanzó en 2021. El ganador: Austria. España no ha ganado, pero todo el mundo habla de la actuación de la sevillana. En especial, hay un detalle que no se les ha escapado a los eurofans.

La actuación de Melody no se hizo esperar demasiado. Salío al escenario en sexta posición. Dejó a todo el mundo con la boca abierta por su fuerza y garra durante todo el tema. En redes sociales, hay quien apuntó a qué fue demasiado intensa. La califican de "histriónica". Las críticas se igualan a los piroros en X (antiguo Twitter), la red social por excelencia de los "eurofans" para comentar la gala.

A los fans del formato no hay un detalle que se les escape. Y un gesto de Melody durante su actuación ha corrido como la pólvora en redes sociales. Se trata de un momento en el que la cantante sevillana conocida por su tema "El baile del gorila" se coge su melena y la menea enérgicamente por encima de su cabeza como su fuesen las aspas de un helicóptero.

"Me ahogo", comentaba una tuitera en relación a la tremenda risa que le había provocado este momento. Otros comentaban que ese momento "había sobrado". Hablaban de "volver a hacer el ridículo en Europa".

Los fans incondicionales de Melody salieron en su defensa: "Para la gente que criticais, ¿por que no os haceis un curso en domestika y haceis algo bueno para la humanidad?".

Así ha quedado la clasificación definitiva de la final de Eurovisión 2025: