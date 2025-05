Fichaje bomba en Socialité: Telecinco mueve ficha y recupera a esta polémica exreportera para el programa

Alexia Rivas ha vuelto al programa que marcó sus inicios televisivos: Socialité. Puede que muchos la conozcan por sus apariciones como colaboradora en prigramas como Supervivientes o Gran Hermano pero Alexia Rivas es una vieja conocida de Telecinco ya que sus primeros pasos los dió como reportera de Socialité. Programa al que ha vuelto y del que guarda un grato recuerdo. "Hace años que no paso por aquí y no podía faltar. Para mí esto es como volver a casa. Empecé siendo una niña que no tenía ni idea de la televisión y he crecido mucho. Han pasado siete años, 'Socialité' fue el comienzo de una vida que ahora tengo y que amo, para mí siempre vais a ser casa. Aquí aprendí lo que es la televisión, lo que es el esfuerzo y supuso un antes y un después para mí y mi carrera", confesaba la reportera.

Inicios

A finales del mes de abril de 2017, tras varias semanas desde el final de ¡Qué tiempo tan feliz!, Mediaset España decidió que Telecinco volviera a emitir programas en directo los fines de semana. Así, además del estreno de Viva la vida, la cadena aprovechó el éxito de Cazamariposas en Divinity para iniciar, junto a La Fábrica de la Tele, la producción del formato con sus presentadores habituales, Nando Escribano y Núria Marín.

Debido a su funcionamiento, el 20 de mayo estrenó una denominación propia para diferenciarse de Cazamariposas, optando por la marca Socialité. Esta diferenciación se completó con su traslado de Barcelona a Madrid y con el cambio de los presentadores por María Patiño, hechos que tuvieron lugar el 24 de junio de 2017.

Dos meses después, a pesar de sus resultados irregulares en las sobremesas de los fines de semana de Telecinco, la cadena decidió seguir apostando por el programa, de manera que alargó media hora su duración desde el pasado 26 de agosto de 2017, comenzando a las 13:30 horas y finalizando a las 15:00.

El 24 de octubre de 2020, el programa fue presentado por Chelo García-Cortés tras aceptar un reto en el concurso ¡Quiero dinero! de Sálvame Tomate.

El 30 de noviembre de 2020, empezó a emitirse también en la franja del access prime time en la noche de los lunes.

El 9 de enero de 2021, debido a la borrasca Filomena, María Patiño quedó atrapada en su casa a causa de la nieve y la reportera del programa Giovanna González se hizo cargo de presentar el programa ese día. De forma similar, el 26 de septiembre de 2021 María Patiño se quedó en un atasco en medio de Madrid por una maratón multitudinaria, y el entonces subdirector del formato, Javier de Hoyos, presentó el programa ese día.