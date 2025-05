El inesperado tratamiento al que se está sometiendo Kiko Matamoros tras descubrir que tiene un tumor: los detalles de la revolucionaria técnica

Kiko Matamoros sorprendía a sus seguidores compartiendo hace unas semanas su paso por quirófano. Y es que el colaborador acababa ingresado y siendo intervenido por una patología que ni él ni su mujer, Marta López Álamo querían dar a conocer en un primer momento.

Sin embargo, hace unos días, el colaborador confesaba cuál había sido el motivo por el que había tenido que ser intervenido. El pasado 10 de abril, 24 horas después de presentar por todo lo alto su nuevo programa en TVE, 'La familia de la tele', Kiko Matamoros activaba las alarmas sobre su salud al compartir una imagen desde el hospital y anunciar que había pasado por quirófano. Era su mujer Marta López Álamo la que, consciente de la preocupación de sus seguidores por esta intervención, informaba que no había sido un paso por quirófano de urgencia sino algo programado, apuntando que el colaborador se encontraba bien y pronto podría retomar sus compromisos.

Así, el colaborador concedía una entrevista a Pronto en la que habla del problema de salud que le llevó a ser intervenido. El colaborador añadió que se había tenido que tratar de un lipoma, es decir, un tumor de grasa benigno. "No es nada, porque se ha mandado a biopsia y no había absolutamente nada maligno", aclaró.

Estado de salud

Tras su estreno en La familia de la tele, Matamoros comenzó explicando que no está pasando por su mejor momento. "Llevo unos días convaleciente de una operación y además, lo que me han prohibido es hacer esfuerzos de cualquier tipo, fundamentalmente de la zona media. Entonces, bailar y mover las manos podía, pero no debería haberme doblado. Espero que mi médico no haya visto el desfile", relató.

