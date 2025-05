Momentazo en Fiesta: el beso de Kiko en directo que obliga a Sofía Suescun a hablar de los cuernos

Sofía Suescun y Kiko Hernandez se cruzan por los pasillos de Telecinco. Cuando ella sale porque termina su paticipación en Socialité; él entra para acudir a "Fiesta", el programa en el que colabora. Y en medio de este lío en el programa de Telecinco se produjo un hecho insólito. Besan a Kiko Jiménez en directo y su novia responde desde su casa a través de las redes sociales.

Mercedes Milá acudió al programa Fiesta a para conceder una entrevista muy personal a Emma García. La catalana hablaba entonces de uno de los momentos más complicados de su carrera, curiosamente cuando saboreaba las mieles del éxito como cara insignia de Gran Hermano. La visita de la catalana al programa dio para mucho. Con su desparpajo habitual, le plantó un beso a Kiko Jiménez. Sofía, gran admiradora de Mercedes Milá respondió desde su casa: "Solo perdono los cuernos porque es Mercedes".

Mercedes Milá y Gran Hermano

"Amo 'Gran Hermano' por encima del bien y del mal. Todos los que tienen que ver con 'Gran Hermano' son mi tribu, pero yo me pasaba la semana llorando en mi casa, no me levantaba de la cama, pero cuando llegaba el día del programa y me venía a buscar el conductor, llegaba a la tele, me iba a mi camerino y me transformaba", contó la presentadora en Fiesta.

Destaca el episodio que vivió con la estilista del programa. Un día Mayte me miró y me dijo: ¿qué te pasa? y ahí me puse a llorar como una posesa y se dieron cuenta que estaba mal", recordaba.