Un nuevo frente se abre para Melody tras su derrota en Eurovisión, ahora, su estilista desvele este dato sobre la cantante: "Estoy enfadado yo"

Tras dejarse la piel encima del escenario, demostrar que lo suyo no solo es cantar sino transmitir con su voz y conseguir el puesto número 24 con 37 puntos, Melody emitía un mensaje a través de redes sociales para todos sus seguidores.

En él aseguraba estar "muy satisfecha con la actuación que he hecho porque hemos hecho un gran trabajo" y confesaba quedarse "con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de cámara".

Además, anunciaba que "os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar porque ya sabéis que soy muy natural y clara, vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo".

Con una sonrisa en su rostro, Melody terminaba su mensaje recalcando que estaba "muy feliz y muy satisfecha" porque "hemos ganado, el amor está por encima de todo".

Sin embargo, la cantante acababa con un inesperado cambio de planes que dejaba a sus fans y a los periodistas sin palabras y es que la sevillana decidía poner rumbo a casa sin hacer parada en Madrid donde ses esperaba que la recibieran miles de eurofans. La explicación, el mal trago que la cantante ha tenido que digerir tras ocupar el vigésimocuarto puesto en el concurso. "Se quiere ir a casa directamente a estar con su familia", recalcaba la reportera. "Algo ha tenido que pasar grave para que Melody haya cambiado sus planes y no pase por Madrid", comentaba entonces Antonio Santana.

Poderío, talento, empoderamiento y un trabajo de quitarse el sombrero, así ha sido la actuación de Melody en el St. Jakobshalle de Basilea, representando a España en esta final de Eurovisión 2025. 'Esa Diva' ha sonado en sexto lugar por detrás de Lituania y la puesta en escena no ha defraudado. Melody ha puesto al público en pie con su puesta en escena y su chorro de voz, entonando la letra de la canción que ha salido de su puño y letra.

Sin emabrgo, la sevillana no está satisfecha con su mala posición en el concurso y así lo ha contado su estilista, quien aterrizaba en Madrid y desvelaba el sentir de la expedición española tras su estrepitoso fracaso en el concurso. "Feliz no está, está enfadada como estoy enfadado yo, te mentiría si te dijera que está contenta. Tú te presentas a un concurso para ganar, y Melody es muy guerrera, entonces no es difícil entenderla. Ella es una mujer que no se amedrenta y yo creo que va a contar su realidad, cómo se siente, porque ha hecho un trabajo increíble y lo demás está fuera de sus manos", declaraba.