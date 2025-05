El padre de Melody explota indignado por el fracaso estrepitoso de su hija en Eurovisión y señala a este concursante: "Es penoso"

Tras dejarse la piel encima del escenario, demostrar que lo suyo no solo es cantar sino transmitir con su voz y conseguir el puesto número 24 con 37 puntos, Melody emitía un mensaje a través de redes sociales para todos sus seguidores.

En él aseguraba estar "muy satisfecha con la actuación que he hecho porque hemos hecho un gran trabajo" y confesaba quedarse "con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de cámara".

Además, anunciaba que "os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar porque ya sabéis que soy muy natural y clara, vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo".

Con una sonrisa en su rostro, Melody terminaba su mensaje recalcando que estaba "muy feliz y muy satisfecha" porque "hemos ganado, el amor está por encima de todo".

Sin embargo, la cantante acababa con un inesperado cambio de planes que dejaba a sus fans y a los periodistas sin palabras y es que la sevillana decidía poner rumbo a casa sin hacer parada en Madrid donde ses esperaba que la recibieran miles de eurofans. La explicación, el mal trago que la cantante ha tenido que digerir tras ocupar el vigésimocuarto puesto en el concurso. "Se quiere ir a casa directamente a estar con su familia", recalcaba la reportera. "Algo ha tenido que pasar grave para que Melody haya cambiado sus planes y no pase por Madrid", comentaba entonces Antonio Santana.

Y precisamente ha sido su padre el que ha hablado alto y claro sobre el papel de su hija en el certamen. "Ha estado de 10, impresionante. Una actuación perfecta, magistral, lo guapa que estaba, la actitud... Ya no se puede dar más, lo ha dado todo. Luego lo otro...", dijo Lorenzo Ruiz. Además, no dudaba en apuntar a uno de los países que no has estado exento de polémica antes incluso de que empezara el concurso: Israel. No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, pero estaba de los últimos y le dan más de 200 puntos... No lo entiendo".

Actuación

Poderío, talento, empoderamiento y un trabajo de quitarse el sombrero, así ha sido la actuación de Melody en el St. Jakobshalle de Basilea, representando a España en esta final de Eurovisión 2025. 'Esa Diva' ha sonado en sexto lugar por detrás de Lituania y la puesta en escena no ha defraudado. Melody ha puesto al público en pie con su puesta en escena y su chorro de voz, entonando la letra de la canción que ha salido de su puño y letra.

Un canto a la resiliencia y a su propia evolución de "rumbera" con 10 años a "diva" con 34, "valiente, poderosa" y que "no pisa a nadie para brillar". No le hacía falta a la andaluza cantarlo, su trayectoria la abala y así se lo han reconocido en estos últimos tiempos sus compañeros de profesión además de otros rostros conocidos. "Curranta", "trabajadora", "profesional", han sido sólo algunos de los calificativos que le han dedicado y que han quedado patentes en las maratonianas jornadas de promoción que han culminado con la actuación final y los 37 puntos que se ha llevado en total.

No ha podido ser en lo que a votaciones se refiere. Ni los 'points' del resto de países ni mucho menos el televoto ha apoyado la propuesta de Melody que, de haberse tratado de un examen, habría sacado un sobresaliente según los albaneses, y otro según el público internacional. Dos dieces que no han sido suficientes para posicionar 'Esa Diva' en el Top Ten. Pero ya lo había dicho la artista de Dos Hermanas nada más terminar su actuación: "Lo hemos dado todo cantando, bailando. Señores, que pase lo que pase, pero nos hemos quedado muy a gusto".