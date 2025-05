Raquel Bollo obligada a dar explicaciones tras salir a la luz unas preocupantes imágenes de su hija, Alma Bollo: "Hay que alarmarse"

Alma Bollo, hija de Raquel Bollo, hacía saltar todas las alarmas al comunicar a través de Instagram el complicado fin de semana que ha vivido por un inesperado problema de salud. La exsuperviviente ha contado en sus redes cómo, de manera imprevista empezó a sentir un fuerte dolor de oído que la llevó a acudir a urgencias donde acabó ingresada. "Un pequeño resumen de mi finde", escribe junto a estas fotografías y el icono de un hospital y una aguja, asegurando que se "ha visto en otras mejores", por lo que parece que la hija de Raquel Bollo habría pasado las últimas horas con una salud bastante delicada, tal y como ha compartido en estas imágenes.

La joven compartía después otro story en el que explicaba que "finalmente me han dejado ingresada a la espera de un tac", teniendo "consulta con el otorrino mañana lunes", explicaba. Al parecer, Alma acudía a urgencias el jueves por la noche con dolores muy, muy fuertes de oído" que consiguieron que perdiese "hasta el equilibrio", momento en el que fue atendida por los médicos porque asegura que "el dolor era insoportable", diagnosticándole "neuralgia".

Ahora ha sido su madre, Raquel Bollo, la que ha salido al paso explicando la gravedad de la patología de su hija.

Alma Bollo / Instagram

Problema de salud

"La dejaron ingresada porque tenía que verla el otorrino y no estaba hasta el lunes, y fue entonces cuando le realizaron las pruebas pertinentes. Si hubiera sido más serio yo no habría ido el domingo a la corrida de toros de La Maestranza. Pero lo tenían todo controlado. Consiguieron mitigar los dolores. Le suministraron un tratamiento intravenoso para mitigar su malestar", contaba la televisiva, al tiempo que quitaba hierro al asunto. "No hay que alarmarse".