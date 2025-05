Yulen Pereira reaparece al confirmarse su paternidad con Jeimy Báez y anuncia un importante giro de guión: "La decisión de seguir con el embarazo ha sido mía"

Jeimy Báez se sentaba esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su embarazo tras anunciar por redes sociales la buena nueva y también desveló, por error, quién es el padre de su hijo después de todas las especulaciones que ha habido en los últimos días.

La joven aseguró que se enteró que estaba embarazada cuando concursaba en 'GH DÚO', a los 20 días de entrar. Se realizó un test de embarazo y dio positivo, pero la organización le aconsejó que "lo mantuviésemos en secreto y me acompañaron fuera al ginecólogo. Estoy súper agradecida. Me entraron los llantos, fue un shock, me cogieron incluso las manos. Recuerdo la frase que me dijeron que 'esto no es un tumor, es un bebé, ahora tomas tú las decisiones'".

Si faltaba un testimonio por salir a la luz ese es el de Yulen Pereira, el supuesto padre del futuro hijo de la joven. El exnovio de Anabel Pantoja ha hablado con la prensa y, al contrario de lo que señala Jeimy, quien asegura haberle contado que esperaba un hijo suyo, el esgrimista cuenta que se enteró por un story de Instagram. "Ahora mismo no tenemos contacto. Absolutamente cero. Todo el mundo me llama estos días y me da la noticia. Estoy tranquilo y expectante", decía el exsuperviviente.

Se confirma la paternidad

"No va a salir de mi boca quién es el padre de mi hijo. Lo siento. No lo voy a confirmar y tampoco lo voy a desmentir. Es un tema delicado. Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Decisiones que tienen que ver con el bebé, con la pareja", confesaba.

Eso sí, dejaba claro que "sola no estoy" porque están "mis amigas, mi madre y mi familia" y recalcaba que "soy la que se está encargando de todo y así está siendo, pero que no es un drama ni soy víctima de nadie. Esta es mi decisión, yo soy feliz con esta decisión, estoy conforme con la decisión que ha tomado todo el mundo".

Al parecer, ha sido el propio Yulen Pereira el que ha tomado la decisión de no hacerse cargo por el momento. "Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía", revelaba Jeimy Báez este viernes en el programa de Telecinco.