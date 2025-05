El hijo de Bárbara Rey mueve ficha tras saberse que la vedette prepara sus polémicas memorias: "Ojalá se pueda publicar lo que no ha salido"

"Más de una vez he considerado escribir un libro, pero siempre pensé que lo correcto sería que viera la luz cuando yo ya no estuviera, y, probablemente, tampoco las personas implicadas. Pero todo lo que sucedió con mi hijo -Ángel Cristo Jr.- cambió por completo ese plan. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas y creo que conviene aclararlas". Así ha explicado Bárbara Rey la razón por la que ha decidido publicar su autobiografía, 'Yo Bárbara: mis memorias', que verán la luz el próximo 12 de junio y en la que la vedette se sincerará como nunca sobre su ascenso a los cielos y su caída a los infiernos, y sobre las mediáticas historias de amor que protagonizó con rostros conocidos como Ángel Cristo, Francisco Rivera 'Paquirri', el actor francés Alain Delon, o el Rey Juan Carlos, de los que contará cosas que hasta ahora no había hecho públicas.

Y, sorpresa, no será el único miembro del clan que va a escribir sus memorias, ya que después de asegurar hace unos días que Ángel "pasa de todo" y ni siquiera se habría "enterado" de la publicación de la autobiografía de su madre, ahora Ana Herminia ha soltado la bomba y ha revelado que el exconcursante de 'Supervivientes' seguirá los pasos de la vedette y narrará con pelos y señales sus vivencias en un libro que promete dar mucho que hablar.

La verdad de Ángel Cristo

"Hay un manuscrito que ojalá pudiera salir a la luz que ahí está su verdad. Y cosas que no ha contado ella, que sería muy interesante. A ver si las cuenta" ha retado a Bárbara, dejando entrever que antes de que Ángel hablase en los platós sobre su madre "ya estaba sobre la mesa" la posibilidad de escribir sus memorias. "Lo tenía ya pensado también, que más bien escribiera un libro, lo que pasa es que se dieron las cosas así... Está ya... Está ya... Madre mía, lo que tenemos es mucho. Ojalá que se pueda publicar lo que realmente no ha salido. Y eso sería lo bonito e interesante" ha asegurado sin entrar en detalles sobre qué podría contar el joven sobre su madre.

Sin embargo, Ana Herminia ha dejado claro que Ángel no lo hace "por respuesta ni nada" a su madre "porque está malito desde el viernes en cama y no se ha enterado de nada", sino por "plasmar todas sus cosas y todas sus vivencias y ya está".

Además, tras ironizar con que se va a comprar "diez" ejemplares de las memorias de su suegra, la venezolana ha respondido con un dardo a las declaraciones de Bárbara apuntando que es más probable que se enfade ella a su hijo porque tiene peor carácter que Ángel: "¿Yo? Jajajaja. El chiste se cuenta solo, de verdad. Yo creo que a vosotros nunca, con todo y con nosotros hemos tenido nuestros rifirafes, creo que siempre lo he tratado bien. Yo no soy la que la que anda por la calle apartando e insultando a tus compañeros, ¿no? Nunca. Siempre los he tratado todos con mucho respeto y sin enfadarme".

"Más paciencia que la que tengo yo no tiene nadie, eso créeme. Pero claro, llega un momento que pasa lo que me pasó y por supuesto son cosas que cuando tú... A ver, mi vida personal, que estuvo oculta durante 24 años, sale a la luz y te ves con todo... Esto que se te viene encima, yo no estoy acostumbrada. Obviamente llega un momento que colapsas, pero ya está" ha sentenciado.