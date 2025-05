Lara Álvarez explica cómo surgió su reciente ruptura con Perico Durán: "Con quererse no basta"

No ha podido ser. Después de días envueltos en rumores de crisis tras eliminar sus imágenes juntos en sus perfiles de Instagram, Lara Álvarez ha confirmado su ruptura con Perico Durán tras seis meses de intensa relación. "A veces con quererse no basta" ha confesado en conversación con el periodista Javier de Hoyos, sin entrar en los motivos que les han llevado a poner punto y final a su historia de amor.

No era la primera vez que lo intentaban, ya que aunque en su momento su relación no trascendió, la presentadora y el piloto de aviación tuvieron un idilio en 2012. Trece años después, la pareja se reencontraba y decidía dar una nueva oportunidad a su amor, del que presumían con naturalidad en redes sociales durante los viajes que han hecho estos últimos meses: París, Egipto, Asturias... apostando fuerte y como nunca por su felicidad.

Y aunque parecía que esta vez podía ser la definitiva, tampoco ha funcionado, como la propia Lara ha revelado con sinceridad tras salir a la luz su ruptura. "Me lo ha confirmado, me ha dicho que sí, que han roto, y que a veces con quererse no basta", ha explicado el periodista, revelando que la presentadora ha confesado que "con el mismo respeto y amor que hemos vivido nuestra relación hemos roto", dejando entrever que el fin de su relación ha sido cordial y de mutuo acuerdo, y que ambos seguirán profesándose el cariño que se sienten después de tantos años. Y buena prueba de ello es que a pesar de que han borrado sus imágenes juntos, ambos continúan siguiendo al otro en redes sociales.

Carrera

Estudió en el colegio de la Inmaculada de Gijón y se licenció en periodismo en el Centro Universitario Villanueva. Una de sus profesoras en el Centro Universitario fue Nieves Herrero, quien le dio su primera oportunidad a los 19 años como colaboradora del programa Hoy por ti de Telemadrid. En 2006, antes de empezar su trayectoria como periodista y presentadora deportiva, participó en una campaña publicitaria de Tiempo BBDO para MTV: una canción titulada «Amo a Laura —pero esperaré hasta el matrimonio—», parodia de la castidad prematrimonial, interpretada por el ficticio grupo musical llamado Los Happiness. Fue presentadora del programa Ahorro y finanzas de TeleAsturias y ya en 2010 fue reportera del programa Animax Comandos, del canal Animax.

También en 2010 se unió, junto a Enrique Marqués y Juan Antonio Villanueva, al equipo del programa Marca gol, de Marca TV, y en el programa de actualidad deportiva Tiramillas, de la misma cadena. El 21 de diciembre de ese mismo año se incorporó al equipo de La Sexta Deportes, donde realizó labores de presentadora y reportera, y el día 31 del mismo mes fue la encargada de dar las campanadas de fin de año para Marca TV junto al director de la cadena, Felipe del Campo.

El 11 de julio de 2011 se hizo público su fichaje por Cuatro, donde fue responsable de la información deportiva del programa de reportajes Qué quieres que te diga, una adaptación de España Directo que se saldó con un fracaso de audiencia y fue retirado a las pocas semanas de su estreno. Desde septiembre del mismo año hasta febrero de 2012 presentó la edición nocturna de Deportes Cuatro, programa que abandonó para unirse al nuevo equipo de retransmisiones de MotoGP.