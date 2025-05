El macabro regalo que acaba de recibir Sofía Suescun: "Se ha pasado"

Recibir un regalo suele ser un motivo de alegría. Sin embargo no lo ha sido para Sofía Suescun, la colaboradora de Socialité, quien ha recibido un macabro regalo, y nada más y nada menos que en su propia cama: "Se ha pasado".

Pero, ¿qué tipo de regalo ha recibido y quién se lo ha hecho? Pues la influencer se ha quedado de piedra al descubrir que le habían dejado sobre la cama un ratón muerto.

Y el autor de este regalito no ha sido otro que uno de sus gatos. Sofía, que ha contado lo ocurrido a través de una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram señala que sus gatos suelen dejarle este tipo de regalitos en el suelo, pero nunca habían llegado tan lejos como para ponérselo en la cama.

"No quiero más ofrendas ni regalos, a veces me trae ratones y los deja por el suelo pero ya se ha pasado me lo ha dejado en la cama para que lo vea bien", escribe en una fotografía en la que se ve a uno de sus gatos junto al ratoncito.

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofiasuescun

Sofía Suescun, un rostro muy conocido en televisión, ha pasado a estar fuera del radar público, debido a que Telecinco la ha vetado. Esto ha resultado en su ausencia de programas relacionados con el "Universo Sálvame". No obstante, la exganadora de "Gran Hermano" está involucrada en múltiples proyectos. Recientemente, ha colaborado con importantes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

A pesar de no ser considerada por estas plataformas de vídeo como actriz, aprovechan su imagen debido a su influencia. Sofía Suescun, reconocida como una auténtica "it girl", cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una verdadera "influencer".

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía se hizo famosa en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Luego fue tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", adentrándose en el conocido "Universo Sálvame". En 2018, participó en "Supervivientes" y también resultó ganadora. Hasta hace unos meses, su presencia era constante en los platós de Telecinco.

Campañas

Recientemente, su ausencia en Telecinco ha sido notoria, aunque sigue siendo la imagen de diversas campañas para distintas marcas y empresas. Sin embargo, esta situación ha cambiado, ya que ahora participa en la versión All Stars de "Supervivientes" y colabora en "Socialité".