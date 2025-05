Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero: esto es lo que ha pasado con su novia de hace años

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio han dejado de ser una de las parejas más sólidas —y silenciosas— del panorama nacional. Aunque siempre se han mantenido al margen del foco mediático, su historia de amor ha terminado saliendo a la luz… esta vez, por su posible final. Según ha desvelado el programa ‘Socialité’, el actor y la empresaria estarían atravesando una delicada crisis sentimental que podría haber derivado en su separación definitiva.

La reacción de Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio: nervios, evasivas y silencio

La información ha llegado desde el entorno más cercano de Rebeca Toribio y, tras el aviso, los reporteros del programa se pusieron en contacto con ambos protagonistas. La respuesta de Miguel Ángel Silvestre no dejó indiferente a nadie: colgó el teléfono nada más ser preguntado. Minutos más tarde, volvió a llamar para disculparse, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. “Se les notaba muy nerviosos”, confesó uno de los redactores.

El actor, conocido por su hermetismo en temas personales, evitó confirmar o desmentir nada, aunque dejó caer frases que alimentan los rumores: “No quiero tratar este tema, no me apetece hablar, no lo suelo hacer”, afirmó. Más reveladora fue su reflexión final: “Estamos en dos rangos diferentes”. Una frase que muchos han interpretado como una confirmación tácita de que algo se ha roto entre ellos.

Por su parte, Rebeca pidió expresamente que no se especulara con terceras personas, aunque tampoco desmintió la crisis. Desde su entorno aseguran que ella estaría atravesando un momento de duda, pero aún mantiene la esperanzade reconducir la relación.

Un amor discreto que parecía inquebrantable

Fue en 2022 cuando comenzaron los rumores de que Miguel Ángel Silvestre había recuperado la ilusión al lado de Rebeca Toribio, una mujer completamente alejada del mundo mediático. Desde entonces, han sido pocas las imágenes públicas de la pareja, que siempre optó por vivir su amor en la más estricta intimidad. No eran habituales en photocalls ni en redes sociales, pero sí en escapadas tranquilas y planes con amigos comunes.

Lo cierto es que nunca dieron señales públicas de crisis. Por eso, esta posible ruptura ha sorprendido tanto a sus seguidores como a los medios. El silencio de ambos, lejos de calmar las aguas, ha servido para reforzar la teoría de que la separación es real y está más cerca del final que de la reconciliación.

¿Una ruptura definitiva o un punto de inflexión?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la ruptura oficialmente, todo apunta a que Miguel Ángel y Rebeca están tomándose un tiempo y marcando distancias.