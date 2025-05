¿Nueva pareja en Supervivientes?: Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi avivan los rumores de romance con una charla subida de tono

El calor de los Cayos Cochinos ha hecho efecto. Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi han revolucionado la convivencia en Supervivientes con una conversación cargada de complicidad y dobles sentidos que ha despertado todas las alarmas. ¿Hubo algo más que amistad entre ellos en el pasado? La pregunta está sobre la mesa y, por ahora, ninguno de los dos ha querido dar una respuesta clara.

Un "tonteo" en directo que ha dado mucho que hablar

Todo comenzó con una pregunta inocente —o no tanto— de Makoke, que no dudó en meter el dedo en la llaga al ver la conexión entre Terelu y Escassi. La respuesta de ambos fue tan ambigua como reveladora. “Gratis no lo vamos a contar”, soltó Terelu entre risas, dejando claro que si hubo algo, no lo van a regalar tan fácilmente. A lo que Escassi añadió con picardía: “A lo mejor no ha sido ni por la noche”.

Una frase que desató las risas entre sus compañeros y encendió las alarmas entre los seguidores del programa. ¿Hubo un encuentro furtivo durante alguno de los famosos "tardeos" que Terelu acostumbra a disfrutar con amigos? ¿O simplemente se trata de un juego de miradas y palabras que alimenta la química en la isla?

Carmen Borrego reacciona desde el plató

Desde el plató, la hermana de Terelu, Carmen Borrego, no ocultó su sorpresa. “No sabía nada de esto”, confesó con cara de asombro. Y aunque mostró cierto escepticismo, también dejó la puerta entreabierta: “Álvaro fue pareja de Lara Dibildos, íntima amiga de Terelu. Antes de ella, a lo mejor; después de Lara, ya no lo creo”. Aún así, Carmen añadió con humor: “Cuando uno se va de tarde, se toma una copa, uno quiere, los dos están dispuestos… pues adelante”.

Terelu guarda silencio, Escassi lanza indirectas

Cuando Sandra Barneda les preguntó directamente por el supuesto affaire, ambos se escudaron en una mezcla de discreción y coquetería. “Ante todo soy un señor. Terelu es amiga mía y no voy a decir nada”, aseguró Escassi. “Nos queremos mucho”, añadió con una sonrisa cómplice. Terelu, por su parte, optó por el silencio, pero su mirada lo decía todo. Finalmente, zanjó el tema con una frase que dejó más preguntas que respuestas: “Yo no soy muy de segundas partes, por muy buenas que hayan sido las primeras”.

¿Romance del pasado o puro show?

Sea como fuere, el supuesto tonteo entre Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi ha conseguido acaparar todos los titulares del programa, despertando la curiosidad del público y sembrando la duda: ¿hubo algo más entre ellos que una amistad? Por ahora, ambos se resisten a confirmar o desmentir, pero si algo han demostrado en esta edición de Supervivientes es que saben jugar con el misterio… y lo están haciendo muy bien.