Sale a la luz el engaño de Jeimy Báez sobre su polémica maternidad que afectaría directamente a Yulen Pereira: "No existía tal embarazo"

No corren buenos tiempos para Jeimy Báez. La exnovia de Carlo Costanzia anunciaba en De Viernes que está embarazada de su primer hijo y tras días de especulaciones, la joven acababa sucumbiendo a la presión en plena entrevista y confesaba entre lágrimas que el padre del niño era Yulen Pereira.

Ahora, un nuevo revés ha golpeado a la modelo que ha compartido una imagen desde el hospital donde permanece ingresada por el nerviosismo de los últimos días. "Estamos bien. Pido disculpas por perder los nervios. A veces es demasiado", contaba la joven en Instagram.

Pero la preocupación de la joven no acaba aquí. Ayer ella misma compartía en Instagram un contundente mensaje que le habría enviado a Yulen tras negar su papel en la paternidad de la joven. "No puedo más, no lo ovy a consentir. El respeto que esto merecía, a la mierda", empezaba diciendo la joven para, a continuación, desvelar que el hijo de Arely Ramos la habría intentado convencer de que abortase. "Estuviste un mes convenciéndome de que abortara", cuenta la modelo en Instagram.

“Sabías perfectamente que iba a tener al bebé y rechazaste firmar la renuncia de tu paternidad”, ha escrito con contundencia, desmintiendo que Yulen se enterara por redes sociales o que estuviera al margen de su decisión.

Giro de guión

Sin embargo, la polémica no acaba aquí ya que, según Amor Romeira, el acuerdo alque ambos habrían llegado era el de interrumpir el embarazo. Un acuerdo que la joven habría pasado por alto con la intención de seguir adelante con el embarazo.

"Yulen estaba convencido de que no existía tal embarazo y se siente fatal, está destrozado porque se siente completamente engañado por Jeimy. Yulen se ha enterado por televisión de que ella ha seguido adelante y tanto él como su familia están destrozados"