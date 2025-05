Adara Molinero cuenta por primera vez el drama que está viviendo con su hijo: "Es un chico o una chica"

Adara Molinero ha explotado en redes sociales tras compartir unas emotivas imágenes con su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra. A pesar de que la influencer es una habitual de las redes sociales, preserva siempre la imagen de su pequeño, con el que suele aparecer en contadas ocasiones aunque cuidando siempre que no se vea su rostro.

Sin embargo, en esta ocasión, la madrileña se ha pronunciado sobre su hijo por una razón muy diferente a la que acostumbra, todo a raíz de una serie de comentarios malintencionados hacia el menor. "Nunca he hablado públicamente de esto, pero ya me toca los coj*nes. Mi hijo se llama Martín. No es un árbol ni una etiqueta. Es un niño libre, feliz y con una sensibilidad preciosa que ojalá muchos tuvieran", cuenta la influencer.

"Me alucina que, con lo poco que comparto de él, haya gente que ya se sienta con derecho a juzgar si "es chico o chica", cómo debe vestirse o qué le tiene que gustar. Vuestros prejuicios no van a tocar su libertad, pero sí están consiguiendo que cada vez me den menos ganas de mostrar nada de él. Ni de espaldas. Qué triste tener una mente tan pequeña y frustrada como para soportar ver a un niño siendo simplemente él", ha zanjado la hija de Elena Rodríguez.

Anonimato

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17.

Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.

En octubre de 2017, posó para la portada de Interviú. Ese mismo año, abrió su propio canal de YouTube donde habla de sí misma y de sus propias experiencias.