Anabel Pantoja, furiosa tras ser grabada por la calle con su hija en brazos: “Me he quedado con tu cara”

Anabel Pantoja ha vuelto a utilizar sus redes sociales como altavoz para denunciar un episodio que la ha dejado completamente descolocada. La colaboradora de televisión y exconcursante de Supervivientes se encontraba en plena calle con su hija Alma cuando, inesperadamente, una mujer la grabó desde su coche sin ningún tipo de permiso. Un momento que ha querido relatar en sus stories de Instagram, visiblemente molesta.

“Se me cayó una cosa, paró el coche y me estaba grabando”

“Justo acabo de llegar de hacer varias cosas desde esta mañana y al cruzar la calle, que me he bajado del coche con la peque, se me ha caído una cosa y ha parado el coche que venía”, comenzaba relatando Anabel. Pero lo peor llegaría segundos después: “Y me da por mirar y me está grabando la tía, haciéndome una fotografía. Me he quedado con tu cara”.

La influencer no dudó en expresar su indignación: “De verdad, no entiendo cómo puedes coger el teléfono móvil conduciendo, eso para empezar, y segundo, hacer una foto. Me diréis: ‘Igual estaba mirando el GPS’. Mentira. Sabes cuándo estás haciendo una foto o grabando”.

“Iba con mi bebé en brazos”

La escena, además, se volvió más desagradable al tener en cuenta que Anabel iba cargada: “Iba con mi bebé en brazos, con el carrito en la otra mano, y en vez de ayudarme, me graba. Pues nada, no te preocupes, que sé cuál es tu coche y tu cara, guapa. Me voy a hartar a hacerte fotos cuando te vea”, sentenció.

Además del vídeo, Anabel acompañó la publicación con un mensaje tajante: “Indignación ante cómo están las cabezas de las personas”.

Una dosis de alegría: su esperado reencuentro con Belén Esteban

Pese a este mal trago, Anabel ha vivido en los últimos días un momento mucho más feliz: su reencuentro con Belén Esteban. La prima de Kiko Rivera y la colaboradora de Sálvame se volvieron a ver en Sevilla con motivo de una comunión muy especial. Lejos de los focos y con looks primaverales inspirados en la Feria de Abril, ambas disfrutaron de una jornada entre risas, confidencias y mucho cariño.

“Ya no me acordaba del día que me lo pasé tan bien como hoy. Ha sido batería, energía, vitamina, colágeno, calcio para mi cuerpo”, escribió Anabel en Instagram, junto a varias imágenes del evento. “Gracias por siempre estar ahí. Soy millonaria”, añadió, en referencia a sus amigos y, especialmente, a su pareja y padre de su hija, David Rodríguez.

Por su parte, Belén también compartió momentos del día, y no dudó en señalar: “Mi mejor feria con los que quiero”.

Apoyo, amistad y amor incondicional

Este episodio deja claro que, aunque los imprevistos y las malas experiencias sigan estando presentes en la vida de Anabel, también hay momentos de felicidad que le dan fuerza para seguir adelante. Rodeada de amor, de amigas que son como hermanas y de su hija, Anabel ha dejado claro que, aunque no tolerará la falta de respeto, tampoco dejará que nada ni nadie empañe su presente.