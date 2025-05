La confesión más personal de Terelu Campos en Supervivientes: "Mi hija se pone nerviosa"

Parece que Terelu Campos ha vuelto a Supervivientes para dar momentazos y lo está cumpliendo a las mil maravillas. El último, con una confesión muy personal: "Mi hija se pone nerviosa".

Y es que, hablando con Makoke y Carmen Alcayde, Terelu contó que su hija Alejandra "se pone nerviosa cuando cojo al niño (su nieto) en brazos. Me dice 'que pesa, que pesa mucho' y yo le respondo 'que puedo, de verdad'. Si de verdad veo que no puedo porque me duele y tal pues lo voy a soltar. Pero sí, la pobre se preocupa porque el niño ya pesa mucho. Siempre me dice que no esté incómoda".

Supervivientes es uno de los reality shows más destacados y exitosos de la televisión en España. Emitido por Telecinco desde el año 2000, ha mantenido una alta audiencia, consolidándose como uno de los programas más vistos a nivel nacional.

La premisa de Supervivientes es simple pero efectiva: un grupo de participantes es enviado a una isla desierta donde deben subsistir durante semanas sin ningún tipo de lujo. A lo largo de su estancia, los concursantes enfrentan desafíos y pruebas para obtener comida, agua y otros recursos básicos. La convivencia forzosa también genera conflictos y tensiones entre ellos.

El éxito de Supervivientes se debe a su combinación perfecta de drama, aventura y supervivencia, ofreciendo un formato que atrae al público. El entorno hostil y la ausencia de comodidades intensifican la emoción y el interés del espectador.

Un elemento clave en su popularidad es la diversidad de sus participantes. A lo largo de los años, el programa ha contado con figuras de la televisión, la música y otros ámbitos sociales, lo que capta la atención del público. Los concursantes son seleccionados por su carisma, personalidad y habilidad para generar momentos dramáticos, asegurando así un espectáculo entretenido.

Redes sociales

Aparte de su éxito televisivo, Supervivientes ha tenido un gran impacto en las redes sociales. Durante la emisión, los seguidores del programa comparten sus impresiones y opiniones en tiempo real, lo que fomenta la interacción y el entusiasmo alrededor del programa.