El ex de Isabel Pantoja tira de la manta: "Han hecho sacrificios económicos"

Las exparejas de Isabel Pantoja suelen ser bastante discretas en todo lo que rodea la cantante. Así lo ha sido Diego Gómez... hasta ahora. Y es que el exnovio de la tonadillera ha decidido tirar de la manta en Tardear: "Han hecho sacrificios económicos".

Y es que, como explicó, ha habido fans que incluso han cocinado para la cantante. "En algún momento alguna le ha podido ayudar en temas domésticos. En mi época recuerdo precisamente a una señora de Barcelona. Era una mujer que cuando ella tenía conciertos en Barcelona, siempre le traía comida. Gazpacho, pucheros... Cocinaba de maravilla", explicó Diego.

Pero no solo eso, aseguró que sus fans "han hecho sacrificios económicos" colaborando en otras cuestiones, como las deudas de la cantante o el pago de la fianza. "Ha habido ocasiones que han hecho colectas para ayudarle a pagar sus multas, los problemas con Hacienda...", aseguró la expareja de la cantante, señalando que estas peticiones no las realiza directamente Isabel Pantoja, sino que "es a través de Agustín, o de alguna amiga íntima. En su momento, cuando hubo que reunir dinero para su fianza, a mí me lo pidieron amigas suyas".

Isabel Pantoja es una de las figuras más emblemáticas y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla en 1956, su trayectoria ha estado marcada tanto por el éxito artístico como por la controversia pública.

Desde temprana edad mostró una inclinación natural por el canto y la interpretación. A los 19 años comenzó a actuar en eventos locales como bodas y celebraciones, pero fue su participación en el certamen televisivo Benidorm '78 la que marcó el inicio de su carrera a nivel nacional. Desde entonces, ha lanzado más de veinte discos de estudio y ha vendido millones de copias en distintos países.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido aclamada por su voz inconfundible y su capacidad para abordar diversos géneros como la copla, el flamenco y la balada romántica. Su talento ha sido reconocido con múltiples galardones, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Vida personal

Sin embargo, su vida personal también ha estado bajo el escrutinio público. Su estilo de vida ostentoso y su implicación en varios escándalos —incluyendo una condena por delitos fiscales— han generado polémica. A pesar de ello, Isabel Pantoja ha sabido mantenerse en el panorama musical, demostrando una notable fortaleza y perseverancia a lo largo de los años.