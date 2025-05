La infanta Elena confiesa por qué no ha visto a su padre en Sanxenxo

Demostrando una vez más su apoyo incondicional a la tauromaquia, la infanta Elena ha reaparecido este lunes en los premios de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia tras su llamativa ausencia durante la última visita del Rey Juan Carlos a Sanxenxo, a la que ponía punto y final este domingo tras seis días en España en la que ha sido su segunda visita del año a nuestro país.

Aunque la hermana de Felipe VI es una habitual en la localidad gallega siempre que el Emérito viaja para participar en las regatas a bordo del 'Bribón', en esta ocasión sorprendió que no se desplazase al pueblo pontevedrés para ver a su padre -con el que tiene una maravillosa relación de la que hacen gala siempre que tienen ocasión- como en cambio sí ha hecho la infanta Margarita.

Más habladora y cercana que nunca en esta noche tan especial para el mundo del toro en la que Enrique Ponce recibió un galardón por su trayectoria, doña Elena ha explicado el motivo por el que no ha podido reencontrarse con Don Juan Carlos: "Yo desgraciadamente he estado fuera, o sea que no he podido disfrutar de mi padre, pero en el próximo futuro seguro". "Sí, sí, sí, muchísimas gracias" ha añadido cuando le hemos comentado que a pesar de su ausencia el Emérito seguro que ha disfrutado de su nueva visita a Sanxenxo.

Además, la cuñada de la Reina Letizia ha revelado con una sonrisa que su madre, la Reina Sofía, se encuentra "muy bien, fenomenal", a pesar de haber mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, en las que a algunos les ha sorprendido que no asistiese al Vaticano con los Reyes para arropar al Papa León XIV en el inicio de su papado.

Un acto en el que doña Elena ha aprovechado para reivindicar su apoyo a la Fiesta Nacional, "la verdad es que siempre, siempre". "Hay que apoyar de verdad" ha destacado, agradeciendo las palabras que le han dedicado los premiados por su compromiso con la tauromaquia. "La verdad es que muy honrada de tantos halagos, pero yo los halago a ellos por apoyar tanto al campo, al ganadero y a todo el mundo que apoya al mundo ganadero, la verdad" ha expresado, destacando la figura "especial y súper importante" de Ponce.

Siempre elegante, la madre de Victoria Federica ha elegido para la ocasión un primaveral traje sastre en color naranja compuesto por pantalón tobillero y blazer entallada, que ha combinado con una blusa satinada en color blanco y un llamativo collar de maxieslabones dorados, bolso de piel marrón de asa corta y zapatos de tacón sensato a juego.