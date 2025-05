Makoke ya no se esconde y cuenta en Supervivientes los detalles de su embarazo: "A la boda preñada"

Makoke es una de las protagonistas de esta edición de Supervivientes. Desde sus encontronazos con Carmen Alcayde a sus luchas en las pruebas de líder o de recompensa, la madre de Anita Matamoros está disfrutando al máximo del concurso y ha sido precisamente en una conversación sobre su hija pequeña cuando la colaboradora se ha confesado sobre un posible embarazo de la influencer.

Pero no solo corren rumores sobre un posible embarazo de la influencer, ahora, ha sido la propia Makoke la que ha dejado caer que podría estar embarazada. Todo por unas inesperadas palabras de Terelu Campos. "un espermatozoide", y corren a llamar a Makoke para que lo vea. "Cuidado, no te acerques a ver si vas a llegar a la boda preñada", bromea Terelu. "¿Te imaginas?", se suma la propia Makoke. "¿Y qué te vas a quedar embarazada de Nemo?", bromea Carmen, "es lo único de lo que me puedo quedar ya", continúa bromeando Terelu.

Formato

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y populares de la televisión española. Emitido por Telecinco, este programa ha logrado un rotundo éxito desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los más vistos en la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia pendiente del día a día de los concursantes.

Casting

Otro aspecto clave del éxito de Supervivientes ha sido la diversidad de sus concursantes. A lo largo de los años, han participado personajes de la televisión, la música y otros ámbitos de la sociedad, lo que ha atraído una gran atención del público. Los participantes suelen ser seleccionados por su carisma, personalidad y capacidad para generar conflictos, lo que asegura un espectáculo entretenido.