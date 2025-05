Melody alimenta la polémica tras su sonado plantón a La Revuelta: "Se ha enfadado"

No pudo ser. A pesar de dejarse la piel sobre el escenario de Basilea, y protagonizar una de las actuaciones más aplaudidas de la gala defendiendo como nunca su canción 'Esa Diva', Melody finalizaba Eurovisión en el puesto 24º de 26º, obteniendo tan solo 37 puntos, mientras que el ganador del Festiva,l Johannes Pietsch, de Austria, lograba 428.

Un duro batacazo tras el que rompía su silencio la misma noche del sábado a través de sus redes sociales para asegurar que estaba "muy satisfecha" con su actuación "porque hemos hecho un gran trabajo y me quedo con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de la cámara". "Hemos ganado, el amor está por encima de todo" concluía con una sonrisa.

Sin embargo, en realidad Melody estaría tan decepcionada y disgustada que se habría sentido sin fuerzas para enfrentarse a las cámaras a su regreso a España tras este tremendo varapalo, y en lugar de cumplir con la agenda prevista y volar a Madrid junto al resto de la delegación española, a última hora cambiaba de planes y cancelaba su viaje a la capital para poner rumbo a su casa para reencontrarse con su familia.

A última hora de este domingo la artista aterrizaba en el aeropuerto de Málaga en compañía de su pareja, Ignacio Batallán, y sacando fuerzas de flaqueza y poniendo una sonrisa a pesar de que no están siendo momentos fáciles, ha dado la cara para revelar por qué ha decidido regresar directamente a la ciudad en la que vive con su familia en lugar de hacerlo a Madrid para hablar con la prensa y hacer balance de su participación en Eurovisión.

Sonado plantón

Pasados dos días de la resaca eurovisiva, Melody ha reaparecido con el objetivo de dar explicaciones. Sin embargo, ha preferido no contar en esta ocasión con La Revuelta, dejando plantado al programa de Broncano. "Iba a venir Melody, por una vez. Eso estaba acordado desde hace dos meses. Se ha enfadado, no sabemos por qué", explicó David Broncano este lunes en el espacio de La 1, lamentando ante sus espectadores haber tenido que buscar invitado a última hora una vez más. "Se ha visto involucrada en un conflicto internacional y no sabe por qué", comentó Grison.

"Me da rabia porque estaba hecho desde hace dos meses. Entonces ha llegado, se ha ido allí a su casa, ha bajado las persianas y está allí tranquilamente. Le deseamos que se recoloque tranquilamente", decía el conductor de 'La Revuelta'