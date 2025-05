El motivo por el que Alejandra Rubio teme que su madre, Terelu Campos, se quede con su hijo: "Cuando cojo al niño en brazos..."

Terelu Campos ha vuelto a Supervivientes por todo lo alto. Después de confirmarse que mantuvo un idilio secreto con Álvaro Muñoz Escassi, compañero de reality, ahora, la madre de Alejandra Rubio no ha dudado en contar a sus compañeros algunos detalles de la relación con su hija, Alejandra Rubio y su nieto, el pequeño Carlo Costanzia.

Y es que la colaboradora no ha tardado en revelar por ejemplo, uno de los principales miedos de su hija. "Mi hija se pone nerviosa cuando cojo al niño en brazos, me dice 'mamá que pesa', la pobre se preocupa, yo le dijo 'hija, que puedo, cariño, que si veo que no puedo porque me duela, lo voy a soltar'", comienza comentando con sus compañeras, "la pobre se preocupa y me dice que pesa mucho, no vayas a estar incómoda...", termina confesando.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia pendiente del día a día de los concursantes.

Casting

Otro aspecto clave del éxito de Supervivientes ha sido la diversidad de sus concursantes. A lo largo de los años, han participado personajes de la televisión, la música y otros ámbitos de la sociedad, lo que ha atraído una gran atención del público. Los participantes suelen ser seleccionados por su carisma, personalidad y capacidad para generar conflictos, lo que asegura un espectáculo entretenido.